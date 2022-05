Reprezentantul României la Eurovision 2022, primul mesaj: „Am reuşit să-mi reprezint ţara la nivel înalt!”

WRS, cel care a reprezentat România la Eurovision 2022 a transmis primul mesaj. Artistul spune că a reuşit să își reprezinte ţara la nivel înalt. Duminică noapte, Eurovision 2022 și-a desemnat câștigătorul, iar țara care va găzdui concursul european de muzică anul viitor va fi Ucraina.

Cu ajutorul trupei Kalusha, Ucraina a ajuns pe locul I cu 631 de puncte fiind câștigătoarea concursului Eurovision 2022. Cum țara câștigătoare va organiza următorul concurs, Ucraina va fi cea care trebuie să găzduiască Eurovision 2023.

România a participat și în acest an la Eurovision, iar cântărețul WRS a fost cel care ne-a reprezentat pe scenă atrăgând pentru România 65 de puncte. Astfel, WRS, reprezentatul României la Eurovision 2022, s-a clasat pe locul al 18-lea, din 25 de țări participante.

WRS a transmis un mesaj de mulțumire pentru toți cei care i-au fost alături în această perioadă, care au votat și care l-au adus până la această fază, aceea de a intra în marea finală a competiției Eurovision 2022.

„Sunt recunoscător şi mândru pentru acest moment. Recunoscător celor care au fost alături de mine, în echipa României, şi mândru pentru că am muncit extrem de mult şi am reuşit să-mi reprezint ţara la nivel înalt! La fel ca orice sfârşit, este un nou început. Am numeroase proiecte în lucru, dar aventura Eurovision va rămâne mereu un moment special în inima mea. Vă mulţumesc pentru că aţi fost alături de noi!”, a spus WRS la finalul concursului.