Remus Rădoi, interlopul din Caracal, reținut de poliție. Ce a făcut când a fost băgat în dubă! Informații de ultimă oră

Remus Rădoi, interlopul din Caracal, a fost reținut de poliție. Acesta a fost dus în arest pentru 24 de ore într-un dosar de evaziune fiscală. Ce a făcut bărbatul când a fost băgat în dubă?!

În vârstă de 42 de ani, Remus Rădoi, interlopul la care a apelat șeful Poliției Olt, Nicolae Alexe, anul trecut, pentru a o găsi pe Alexandra Măceșanu, a fost reţinut pentru 24 de ore. Acesta este învinuit într-un dosar de evaziune fiscală, conform unui comunicat transmis de IPJ Olt. Mai exact, “Codiţă” este acuzat că, în perioada 2016-2019, firma sa de pază a dedus ilegal TVA în valoare de peste 245.937 de lei şi că a folosit bunurile societăţii în inters personal. Prejudiciul total se ridică la suma de 459.735 de lei.

Surse din anchetă au povestit pentru Adevărul.ro că, în momentul reţinerii, interlopul a avut o atitudine sfidătoare şi arogantă faţă de oamenii legii.

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, a scris, pe pagina sa de Facebook, despre arestarea lui Remus Rădoi.

„Interlopul Remus Rădoi, din Caracal, a fost ARESTAT‼ Încă o dată am avut dreptate. Față de acesta am depus personal plângere penală pentru implicarea în cazul răpirii Alexandrei. Este doar ÎNCEPUTUL! Am promis acum 2 săptămânii surprize mari pt perioada următoare. Le veți vedea. Toţi cei care au constituit grupul infracțional alături de Rădoi vor înfunda pușcăria. Mai mult nu pot spune acum. ALEXANDRA merită dreptate și voi lupta până la capăt, inclusiv pentru a o găsi”, a scris acesta.