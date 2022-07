Remedii pentru iritațiile din cauza epilatului. Ingredientele din bucătărie care îți fac pielea frumoasă

Deși epilarea pare a fi soluția salvatoare pentru multe femei, majoritatea resimt un anumit nivel de disconfort la nivelul picioarelor după îndepărtarea părului. Pielea inflamată, roșie sau iritată nu este o problemă rar întâlnită în rândul femeilor. Vestea bună este că poți apela oricând la remedii de casă pentru a calma pielea sensibilă, după epilare. Iată o listă de remedii pentru iritațiile din cauza epilatului! Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente din bucătărie.

Remedii pentru iritațiile din cauza epilatului

Dacă vrei să scapi de roșeața și iritațiile de pe picioare după epilare, trebuie să ții cont, în primul rând, de dispozitivele pe care le folosești pentru eliminarea părului nedorit. Arsura din cauza rasului poate fi provocată de mai mulți factori, potrivit esteticianei Candance Marino. Indiferent dacă ai aflat cum te epilezi cu o piatră ponce sau folosești lama de ras, aspectele prezentate în continuare se aplică în mai toate situațiile.

„Rasul fără lubrifiant, bărbieritul în direcția greșită, folosirea unui aparat de ras vechi sau înfundat, folosirea unor lame neascuțite, bărbieritul prea rapid pot cauza arsura de la ras”, a explicat esteticiana Candance Marino, pentru The La Facialist, împărtășind câteva remedii pentru iritațiile din cauza epilatului.

Pentru a prepara remedii de casă pentru iritațiile din cauza epilatului nu aveți nevoie de foarte multe ingrediente. Pe toate le găsiți deja în bucătărie. Iată o listă de remedii care calmează pielea dacă te iriți:

exfoliant cu sare de epsom;

piure de castraveți;

amestesc de căpșuni;

oțet de mere;

ulei de nucă de cocos;

pastă de ovăz.

Ce exfolianți poți prepara în bucătărie

Mod de utilizare exfoliant cu sare de epsom

Pentru a evita iritațiile severe, în special de pe picioare și din zona de bikini, folosește un exfoliant cu sare de epsom. Tot ce trebuie să faci este să înmoi în casă, înainte de epilare, două căni de sare epsom, care să se dizolve.

De ce este recomandată această metodă de epilare? Fiindcă exfoliantul pe bază de sare este perfect pentru îndepărtarea părului înainte ca acesta să se îngroașe și să se prezinte sub formă încarnată.

Mod de utilizare piure de castraveți

Dacă nu te-ai pregătit pentru epilare, așa cum am descris mai sus, nu intra în panică. Poți să îți liniștești pielea iritată apelând la un piure cu castraveți. Acesta ajută la refacerea pielii după iritare, deoarece are efect răcoritor și conține și vitamina C.

Tot ce trebuie să faci este să decojești un castravete și să îl amesteci în blender cu 1/4 cană de lapte. Piureul lasă-l în frigider pentru circa 10 minute. Ulterior, îl poți aplica pe pielea iritată. Lasă-l 10 minute să acționeze și apoi clătește zona.

Mod de utilizare amestec de căpșuni

Poți încerca, de asemenea, și un amestec de căpșuni pentru a calma umflăturile și roșeața de pe picioare. Aceste fructe au proprietăți antiinflamatorii, care vor calma pielea iritată.

Pasează câteva căpșuni, nu multe, și amestecă-le ulterior cu smântână. Pasta pe care o vei obține aplic-o pe pielea iritată și las-o să acționeze timp de circa 20 de minute. Ulterior, clătește zona și tamponeaz-o foarte ușor.

Cum poți calma pielea umflată după epilare

Mod de utilizare oțet de mere

Adăugarea a două căni de oțet de mere în apa din cadă poate ajuta la calmarea iritațiilor din cauza epilatului. Iar asta datorită faptului că oțetul de mere are proprietăți de hidratare și calmare a pielii.

Prin urmare, aplicarea acestuia pe piele poate reduce umflăturile și poate ajuta la prevenirea infectării pielii. Oțetul de mere este foarte acid, ceea ce poate fi benefic pentru sănătate în anumite moduri. Ai grijă, însă, să nu îl aplici în cantități exagerate pe pielea iritată. Te poți răni mai tare.

Poți folosi oțetul de mere și sub o altă formă. Amestecă o lingură de oțet de mere cu o cană de apă caldă. Amestecul așază-l într-o țesătură de bumbac curată, pe care poți să o înfășori apoi în jurul zonei afectate.

Mod de utilizare ulei de nucă de cocos

Uleiul de nucă de cocos este foarte hidratant, de asemenea. Are multe efecte benefice atunci când este aplicat pe piele: acționează ca un protector antibacterian, acționează ca un antioxidant, ajută la reducerea inflamației pielii și la repararea barierei pielii.

Lăsați uleiul de nucă de cocos să pătrundă și să înmoaie pielea. Abia apoi îndepărtați părul nedorit

Mod de utilizare pastă de ovăz

Fulgii de ovăz au proprietăți antiinflamatorii și calmante. Acestea ajută la diminuarea iritației și a inflamației generate în urma epilatului.

Dacă vrei să scapi de roșeața de după epilare, amestecă într-un bol porții egale de fulgi de ovăz măcinați și iaurt simplu. Adaugă în amestec o linguriță de miere. Pasta obținută aplic-o pe zona iritată și las-o să acționeze timp de circa 30 de minute. Această modalitate de a calma pielea trebuie să fie repetată de două ori pe zi, timp de trei zile consecutive.