Relaţia pe care Stephan Pelger o avea cu Răzvan Ciobanu. „O atitudine ciudată”. Ce spunea designerul de modă la ultima apariţie la TV

Stephan Pelger a murit. Designerul român în vârstă de 43 de ani a fost găsit decedat în atelierul său din Sectorul 2 din Capitală. Acum s-a aflat care era relaţia pe care Stephan Pelger o avea cu Răzvan Ciobanu, alt regretat designer. „O atitudine ciudată”. Ce spunea designerul de modă la ultima apariţie la TV.

După moartea lui Stephan Pelger a ieșit la suprafață relația pe care acesta o avea cu colegul Răzvan Ciobanu. Cei doi designeri s-au certat la începutul anului 2019.

Atunci, Stephan Pelger l-a acuzat pe Răzvan Ciobanu că i-ar fi furat un ceas scump. Cei doi se cunoșteau de mai bine de 8 ani, pentru că Răzvan Ciobanu lua haine pe datorie de la Stephan Pelger.

Astfel, Răzvan Ciobanu a negat că i-ar fi furat ceasul colegului său și urma să îl dea în judecată pentru a-și reabilita reputația. Din păcate, nu a mai trăit să o facă.

Oricum, la un moment dat, lucrurile au fost la un pas să escaladeze între cei doi. Răzvan Ciobanu ar fi vrut să îl bată pe colegul său.

La întâlnirea celor doi designeri, persoanele de față au susținut că Răzvan Ciobanu ar fi vrut să îl bată pe colegul său, Stephan Pelger. Acesta din urmă a spus că nu a fost vorba de așa ceva.

Am trecut la câțiva metri pe lângă el, Rzvan a fost un om foarte blând, nu a fost niciodată un om agresiv, eu nu am mai avut contact personal cu el de ceva vreme și nu pot spune dacă era sau nu agresiv. A fost un om al artei și al frumosului, nu un bătăuș. Este inadmisibil!

Am fost cunoștințe, nu am avut același cercuri de prieteni, ne-am învârtit în aceeași industrie. Am fost, într-adevăr în acea seară în aceeași cub, însă fabulațiile devin inimaginabile și am introdus și dacă aceste prostii se mai perindă, voi lua acțiuni în judecată. A trecut suficient timp, trebuie să lăsăm oamenii să se odihnească, Răzvan să aibă pacea lină.

La ieșire ne-am întâlnit, pe mine m-a condus un bodyguard afară până la mașină, pentru că era prea aglomerat. Nici măcar unul pe lângă altul nu am trecut! Nu am avut aceleași cercuri de prieteni, am mai spus. Eu l-am admirat foarte mult ca și creator, ca și om de artă. Nu ne-am intersectat mai deloc ”, spunea Stephan Pelger la „Star Matinal”.