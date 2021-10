Relația neștiută pe care a avut-o Mihaela Bilic. S-a iubit cu actualul soț al unei vedete TV

Mihaela Bilic a avut o relație cu actualul soț al unei vedete cunoscute. Despre cine este vorba? Fanii specialistului au aflat abia acum câteva detalii despre viața amoroasă a sa.

Mihaela Bilic este unul din cei mai cunoscuți și iubiți nutriționiști de la noi. Aceasta a devenit extrem de plăcută de români, motiv pentru care este din ce în ce mai vizibilă pe rețelele de socializare, dar și pe TV. Iată că acum încep să răsară informații din viața sa personală.

Specialistul a avut în trecut o relație cu actualul soț al Andreei Berecleanu. Chiar celebrul nutriționist și-a deschis sufletul și a povestit despre relația dintre ea și medicul estetician, dar și cum despre au ajuns la despărțire după 13 ani.

Pe soțul celebrei știriste îl cunoaște o lume întreagă. Puțini știu însă că a avut o relație cu Mihaela Bilic. Recent, fosta parteneră a lui Constantin Stan a povestit despre iubirea dintre ei din trecut și de ruptura produsă după atâția ani. În urmă cu 10 ani a fost clipa când Bilic s-a hotărât să pună punct capitolului în care se afla și medicul estetician pentru că voia să-și schimbe radical prioritățile.

„Eu nu mai pot să trăiesc nicio secundă așa cum am trăit”

„M-am așezat în mașină și, în timp ce mă minunam de cum arată, șoferul mi-a zis: „Ați văzut unde au pus pielea întoarsă la mașina asta? La cotieră, pentru că pe braț e cea mai fină parte a mâinii și trebuie să te mângâie.” Abia atunci mi-am dat seama că așa e. Parcă era primul moment din viața mea când simțeam ceva. Și m-am întrebat: „Dar eu ce am făcut până acum? Până acum de ce nu am simțit?” Și m-am întors la București, am pus mâna pe telefon, am sunat la Bacău și am zis: ‘Dragă Constantin, eu nu pot să mă mai întorc, eu nu mai pot să trăiesc nicio secundă așa cum am trăit. Nu știu exact ce vreau, dar încerc să aflu. Te rog doar să nu mă urăști pentru asta.”, a declarat Mihaela Bilic, pentru Formula AS.

Viața de după despărțire nu a fost așa cum își imagina, chiar dacă ea fusese cea care a pus capăt poveștii. Nutriționistul a recunoscut că s-a confruntat cu perioade dificile: „Au urmat niște ani intenși și zbuciumați, în care a fost pe viață și pe moarte, în care am petrecut și momente de disperare când am stat și am plâns pe covor.”