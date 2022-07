Regulile pe care le respectă Simona Țăranu pentru o siluetă de vis. Marele ei secret

Simona Țăranu este una din cele mai frumoase prezentatoare TV de la noi. Multe dintre doamnele și domnișoarele care o urmăresc sunt curioase de felul în care se menține. Aceasta a mărturisit ce reguli respectă pentru a avea o siluetă de vis. ,,Nu este ieftin, dar, uneori, cu sacrificii sau fără, merită să ne facem acest moft”, a detaliat vedeta. Ce plăcere își împlinește în fiecare an și de la ce regulă de aur nu se abate?

Simona Țăranu este îndrăgită de români de foarte mulți ani. Cariera sa de la Digi Sport a luat amploare, iar astfel a devenit din ce în ce mai vizibilă. Vedeta a făcut acum câteva dezvăluiri despre cum își menține silueta și le-a răspuns astfel fanilor care o întreabă des care sunt regulile pe care le respectă pentru o talie perfectă.

Ea a mărturisit că nu este ușor să ai în primul rând o piele fără cusur atunci când faci parte din această industrie. Machiajul pentru TV este unul dur pentru ten, dar vedeta susține că demachierea este cea mai importantă. Mai mult decât atât, ea apelează la medicul dermatolog de câte ori este nevoie.

,,Am grijă de piele, în primul rând. În televiziune pielea are de suferit foarte mult. După acest eveniment fug la Digi, la emisiune, mi-am făcut make-up-ul de acasă. Nu este ușor să ai grijă de pielea ta. După 10 ore cu fond de ten, pudră din oră în oră, ținând cont că pielea nu are voie să lucească, ai nevoie de o întreținere specială, de un ritual de la care nu te poți abate.

Demachierea este foarte importantă și nu trebuie să ne luăm după ce spun ceilalți, ci să mergem la un medic dermatolog. Îți faci o rutină, un program, folosești anumite creme pentru tipul tău de ten”, a spus aceasta, pentru ego.ro.