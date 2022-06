Totul despre Simona Țăranu, știrista Digi Sport. De ce a ales să lucreze în televiziune

Simona Țăranu este una dintre cele mai apreciate știriste din România. Vedeta de la Digi Sport afișează mereu un zâmbet larg și luminos, însă puțini sunt cei care știu ce sacrificii a făcut bruneta pentru cariera sa. Motivul pentru care prezentatoarea știrilor de la Digi a ales să lucreze în televiziune.

Simona Țăranu trăiește o iubire ca în povești, încă din perioada liceului, cu același bărbat pe care l-a luat de soț acum 7 ani de zile. În 2015, frumoasa știristă originară din Piatra Neamț s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Sorin Pintilie.

Vedeta de la Digi Sport și bărbatul care i-a devenit partener de viață au avut parte de o nuntă ca în basme, realizată într-un cadru feeric, în „într-o veche mânăstire transformată într-un hotel de 5 stele”, așezată pe o colină.

„Nu am nici de ascuns, dar nici de prezentat cine știe ce. Vorbesc cu același băiat din liceu, din Piatra Neamț suntem amândoi. Ne-am căsătorit civil în 2015 la Verona. Am vrut să fie ceva intim, doar între noi doi.

El locuind în Italia înainte de Revoluție, a plecat cu familia și acolo a studiat, având cetățenie și italiană, dar și română. Am zis să facem ceva doar pentru noi.

Am făcut o ceremonie restrânsă la Verona, într-o veche mânăstire transformată într-un hotel de 5 stele, amplasat pe o colină, se vedea tot orașul.

Nunta religioasă am făcut-o un an mai târziu, la malul mării. La fel, foarte restrâns, acolo nu am fost doar noi doi, ci undeva la 30 de persoane foarte apropiate nouă.”, a declarat jurnalista, în exclusivitate pentru ego.ro.