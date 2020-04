Oamenii de televiziune nu pot sta acasă în această perioadă, trebuie să iasă din casă şi să meargă la serviciu, pentru a fi prezenţi în faţa telespectatorilor. Angajaţii televiziunilor lucrează în ture de câte 14 zile şi sunt nevoiţi să se protejeze la maxim, întrucât un singur caz de apariţie de coronavirus ar însemna blocarea postului TV pentru care muncesc.

Ce se întâmplă în televiziunile din România, în plină pandemie. Viața pe care o duc, de fapt, reporterii și moderatorii

Oamenii de televiziune sunt nevoiţi să iasă pe drumuri şi în această perioadă, scrie click.ro. Se echipează cum pot mai bine şi merg să îşi facă meseria. Poartă măşti, mănuşi şi respectă distanţarea socială. Astfel, mulţi dintre ei au ajuns să se machieze singuri. Spre exemplu, angajaţii Digi24 şi Digisport au fost împărţiţi în două şi lucrează fiecare tură câte 14 zile. Tura care nu este la muncă lucrează de acasă. Au la dispoziţie măşti, mănuși, geluri dezinfectante.

Cei ce fac teren nu intră în televiziune, transmit totul de afară, iar invitații diverselor emisiuni intervin de multe ori online. „Încercăm să evităm contactul între noi și să respectăm distanțarea socială. În redacție, totul se dezinfectează zilnic – lavaliere, căști, birouri. Eu am geluri dezinfectante peste tot, atât în sertarele de la redacție, cât și în geantă, în mașină, acasă. Am început să mă machiez singură, mi-am amenajat acasă o măsuță cu oglinzi și lumini, am tot ce îmi trebuie. E drept că nu cunosc foarte multe tipuri de machiaj de televiziune, doar un singur tip și pe acela îl aplic. În ceea ce privește ținuta, sunt în contactă telefonic cu garderobiera noastră. La începutul săptămânii îi spun ce să-mi trimită, iar ea doar stabilește ce culoare să aleg în fiecare zi, astfel încât să nu fim toți prezentatorii în galben sau în verde”, explică Simona Țăranu, prezentatoarea Digi Sport și Digi 24.

Ce măsuri s-au luat la Prima TV

Prima TV a luat măsuri stricte odată cu apariţia epidemiei de COVID-19. Prezentatori de știri, patru la număr, au fost împărțiți în 4 ture, fiecare lucrând o săptămână, cu 3 săptămâni libere. Asta a făcut-o pe Ioana Maria Moldovan să se refugieze, în cele 3 săptămâni libere, la părinții de la Târgu Mureș.

„Pe fiul meu Andrei-Ioan l-am dus acolo din 7 martie. Eu fac naveta. În doi ani și trei luni pe care îi are fiul meu, a fost prima dată când am stat despărțiți atât de mult timp. Viața mea s-a schimbat total. Dintr-o persoană activă și mereu pe drumuri, am intrat în autoizolare. Singurele drumuri pe care le fac sunt între București și Târgu Mureș, o dată la trei săptămâni.

Jurnalul Ioanei Maria Moldovan, scos din grilă

Asta pentru că din 11 martie, jurnalul pe care-l prezentam la Prima TV, Focus din Inima României, a fost scos din grilă, redacția a fost rapid reorganizată, iar noi, cei patru prezentatori ai jurnalelor Focus, am fost împărțiți pe patru ture. Prima mea tură a fost o experiență pe care nu am cum s-o uit. Îmi lipseau colegii, atmosfera din redație, fetele de la machiaj. Mărturisesc că lucrez de aproape 18 ani în televiziune, dar nu știu să mă machiez. A fost singurul domeniu din care pur și simplu nu am vrut să fur meserie.

Acum, obligată de situație, a trebuit să învăț. Cum? Pe whatsapp video cu make-up artista noastră, Mădălina, care mi-a explicat pas cu pas cum să fac. Primul machiaj a fost mai stângaci, al doilea mai bun, al treilea deja se vedea bine. Așa am prins încredere. Din nou, viața m-a învățat să nu spun niciodată niciodată”, a declarat Ioana Maria Moldovan.

Cum a împărţit coronavirusul redacţia de ştiri din TVR

Radu Andrei Tudor, prezentator la TVR, povestește că întreaga redacție este împărțită în 3 ture: una în izolare şi două active. Nu se văd niciodată. „Nu mai avem invitați în platou, toate transmisiunile sunt prin skype, iar în redacție suntem cât mai dispersați, ne-am reașezat birourile.

Eu sunt în permaneță cu masca, o dau jos doar când sunt la pupitrul știrilor. Mă spăl de două ori mai des pe mâini, merg doar cu mașina personală, iar când ajung acasă îmi dezinfectez hainele pulverizând pe ele soluții speciale”, povestește prezentatorul tv.

De ce nu mai poartă Andreea Esca verighetă

Și în PRO TV personalul este împărţit în două ture. ”Echipa știrilor, ca și celelalte echipe de productie ale PRO TV, au fost împărțite în ture de câte două săptămâni. Nu este vorba doar de prezentatori, ci de toată echipa, de la reporteri până la cameramani, sunetiști, stiliști.

Zilnic, redacția, studiourile, mașinile, echipamentele și garderoba sunt dezinfectate de către o firmă specializată, iar angajații primesc echipament de protecție. Echipele PRO urmează cu strictețe normele de protecție impuse de autorități și în perioada în care nu vin la serviciu”, au declarat reprezentanţii PRO TV.

Andreea Esca a hotărât să renunțe la bijuterii, din motive de igienă. Cercetătorii au stabilit că pe suprafețe de metal virusul poate rezista până la 5 zile. Astfel, pentru prima dată de când este căsătorită, de 23 de ani, Andreea Esca a scos de pe deget inelul de logodnă şi verigheta.