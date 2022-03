Reguli dure la Wimbledon pentru sportivii din Rusia și Belarus. Ce trebuie să facă Daniil Medvedev pentru a juca în Marea Britanie

Reguli dure la Wimbledon pentru sportivii din Rusia și Belarus. Marea Britanie se află printre țările care au ripostat cu sancțiuni dure la adresa Rusiei și a susținătorilor liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, după invazia militară din Ucraina. În acest context, nici jucătorii de tenis din cele două țări agresoare nu sunt scutiți de probleme. Guvernul britanic vrea să impună acestora condiții clare, prin care să se delimiteze de agresiunea militară asupra Ucrainei.

Pentru participarea la Wimbledon, cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, oficialii britanici vor să impună anumite condiții sportivilor din cele două țări agresoare. Ei ar trebui să facă dovada că nu câștigă bani din Rusia și Belarus, dar să și declare că nu susțin invazia militară din Ucraina.

Regulile impuse pentru Wimbledon vor fi valabile, firește, inclusiv pentru rusul Daniil Medvedev, cel care e la o victorie distanță de reluarea poziției de lider mondial ATP. Medvedev s-a declarat îngrijorat de situația creată, fără a avea o poziție publică fermă împotriva războiului declanșat de țara sa.

„Eu nu mă gândesc la un turneu anume, încerc să iau fiecare meci, fiecare competiție în parte. Sunt reguli diferite, așa că nu știu ce să zic. nu știu nici de Wimbledon, vom vedea.

Bineînțeles, toată lumea este conștientă de ceea ce se petrece acum, în lume. Este imposibil să ignori așa ceva, dar mereu am spus că lumea are păreri diferite despre evenimentele care se petrec. Eu mereu am spus că sunt de partea păcii, acest lucru este cel mai important. În viață, este foarte greu să spui ce este bine și ce nu este. Normal că am opiniile mele despre diversele evenimente ce se petrec, dar nu vreau să le fac publice. Prefer să vorbesc cu familia mea, cu soția mea. Așa, ne putem contrazice, dar măcar putem vorbi”, a declarat sportivul rus.