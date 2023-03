Regula de aur care o ajută pe Lavinia Pîrva să îşi menţină greutatea. Soţia lui Ştefan Bănică Jr. a dat jos 30 de kilograme

Lavinia Pîrva este, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase și titrate vedete din România. Elegantă, stilată, cu un trup de sirenă și un chip de păpușă, soția lui Ștefan Bănică se bucură de complimente venite din partea reprezentanților sexului puternic. Cum reușește bruneta să se mențină într-o formă de invidiat.

Lavinia Pîrva a fost, dintotdeauna, una dintre cele mai curtate și elegante artiste din showbizul autohton. Frumoasa brunetă s-a bucurat mereu de admirația și complimentele primite de către urmașii lui Adam, fiind o femeie cu o siluetă ca trasă prin inel.

Cu pielea măslinie, formele voluptoase, părul fin și trăsăturile unei zeițe, fosta solistă a trupei Spicy a devenit extrem de activă pe rețelele sociale, retrăgându-se din lumina reflectoarelor.

Deși nu a renunțat complet la cariera sa din muzică, Lavinia Pîrva câștigă bani frumoși din afacerea sa online cu articole vestimentare.

De asemenea, soția lui Ștefan Bănică primește adesea complimente referitoare la silueta ei. Lavinia Pîrva a reușit să dea jos cele 30 de kilograme acumulate pe timpul sarcinii, într-un timp record, recăpătându-și rapid silueta de sirenă care a consacrat-o.

Recent, invitată în podcastul marelui actor Marius Manole, Lavinia Pîrva a mărturisit care a fost secretul său și cum a reușit să revină la numărul ideal de kilograme, pe care le avea înainte de a deveni mamă.

„M-am ambiționat și am făcut foarte mult sport… Am încercat să nu mănânc foarte mult. Ăsta este modul prin care am reușit să slăbesc și să mă mențin.

În momentul în care iau 2-3 kilograme în plus, nu mai mănânc nimic după ora 5.”, a povestit Lavinia Pîrva în urmă cu ceva timp, în emisiunea actorului Marius Manole.