Lavinia Pîrva pare să fi descoperit secretul tinereții veșnice. Soția artistului Ștefan Bănicî arată senzațional și își etalează formele voluptoase și trupul lucrat, cu orice ocazie. Bruneta s-a pozat în costum de baie, iar fanii au înroșit butonul de LIKE, atunci când au privit-o.

Lavinia Pîrva nu mai are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai cunoscute vedete ale showbizului autohton.

Deși s-a retras din lumina reflectoarelor, concentrându-se mai mult pe afacerea sa din domeniul modei și îngrijirea micuțului Alexandru, fosta solistă de la trupa Spicy a devenit extrem de activă pe rețelele sociale.

Lavinia Pîrva și-a creat o comunitate strânsă de prieteni virtuali, pe care-i ține la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei de zi cu zi.

Soția lui Ștefan Bănică își etalează trupul de sirenă, ori de câte ori are ocazia, punând pe jar întreaga suflare masculină a României.

Recent, Lavinia Pîrva a postat câteva fotografii dintr-o vacanță anterioară, simțindu-se nostalgică și încărcată de dor, așteptând sezonul estival. Diva s-a lăsat răsfățată de lentilele camerei de fotografiat, pozând provocator într-un costum de baie întreg, negru, care i-a conturat silueta.

Citește și Câţi bani cere în plus Lavinia Pîrva de când a devenit soția lui Ștefan Bănică: „A învățat-o să negocieze un contract bun” EXCLUSIV

Cu toate că nu mai este atât de prezentă sub lupa showbizului monden, Lavinia Pîrva nu a renunțat la cariera sa în muzică. Artista a evoluat mult, de-a lungul anilor, iar de când s-a căsătorit cu rockstarul Ștefan Bănică, bruneta a început să-și negocieze mult mai atent contractele.

„Înainte de a se căsători cu Ștefan Bănică, ea avea un onorariu de artist de aproximativ 800 de euro. Acum, ia în jur de 2.000 de euro, dar dacă are un recital pe o durată mai mare, de peste o oră, poate ajunge și la 2.500 de euro.

Nu are însă foarte multe evenimente, nu mai acceptă ca pe vremea când era necăsătorită și avea timp de turnee. Este o solistă fără un repertoriu personal solid, nu prea are piese, dar cântă și cover-uri.

Pot spune însă că are lipici la public, face atmosferă, are succes pe scenă și are o voce bună. Iar de când e soția lui Ștefan i-a mai crescut cota de popularitate, dar și onorariul, dar așa se întâmplă mereu în lumea artistică”, au declarat apropiați de-ai vedetei, exclusiv pentru Playtech.