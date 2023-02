Lavinia Pârva a fost dintotdeauna o artistă bine cotată pe piața muzicală. Iar după ce a devenit soție și mamă, ea a mers, în carieră, pe principiul „concerte mai rare, dar mai bine plătite”. Apropiații senzualei cântărețe, cu care a colaborat pe plan muzical, ne-au dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, care ar fi onorariul Laviniei, la un eveniment cu ștaif, pentru un recital muzical.

După căsătoria cu Ștefan Bănică, solista Lavinia Pârva s-a dedicat familiei. Însă, tot știe să facă bani. A deschis un magazine online, de haine, și cântă, ce-i drept, mai rar, și doar la evenimente plătite onorabil. Un organizator de evenimente ne-a declarat, exclusiv pentru Playtech Știri:

Pot spune însă că are lipici la public, face atmosferă, are succes pe scenă și are o voce bună. Iar de când e soția lui Ștefan i-a mai crescut cota de popularitate, dar și onorariul, dar așa se întâmplă mereu în lumea artistică”.

Nu are însă foarte multe evenimente, nu mai acceptă ca pe vremea când era necăsătorită și avea timp de turnee. Este o solistă fără un repertoriu personal solid, nu prea are piese, dar cântă și cover-uri.

Lavinia avea, în 2021, un onorariu de 1.700 de euro, însă, în plină criză financiară, odată cu scumpirile înregistrate, după pandemie, toți artiștii au fost nevoiți să ceară în plus:

Lavinia a lăsat muzica pe plan secund, după ce a devenit soție și mamă, dedicându-se vieții de familie. Susține că nu are bonă pentru fiul ei, Alexandru:

„Niciodată nu am fost atât de obosită și totodată atât de fericită. Mama m-a ajutat de când s-a născut Alexandru, dar ea mai pleacă, mai are și ea problemele ei.

Nu am vrut bonă, am vrut să fiu mamă cu normă întreagă. Mi-am dorit enorm să fiu alături de el în fiecare etapă a vieții lui. Sunt foarte mândră că acum copilul are 2 ani și jumătate și am reușit să îl cresc singură.

Dar faptul că am stat acasă, nu au fost așa multe evenimente în perioada asta, am lucrat de acasă pe partea cu magazinul…a fost mai simplu”, preciza Lavinia Pârva, într-un interviu pentru „Teo Show” (Kanal D).