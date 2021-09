Regretul neștiut din viața Andreei Raicu. Ce a dezvăluit vedeta: ‘Am uitat să îi spun’

Andreea Raicu a făcut o dezvăluire cutremurătoare pe rețelele de socializare, iar mesajul ei emoționant i-a impresionat pe prietenii săi virtuali. Frumoasa vedetă i-a adus un omagiu celui mai important bărbat din viața ei.

Veselă, energică și plină de viață, Andreea Raicu întotdeauna a fost considerată una dintre cele mai apreciate și îndrăgite vedete din România. Puțini sunt cei care știu că, în spatele zâmbetului său de milioane se ascunde o mare tristețe.

Frumoasa brunetă i-a adus un omagiu tatălui său, în ziua în care s-au împlinit 20 de ani de la trecerea sa la cele sfinte, iar fanii s-au emoționat până la lacrimi.

Deși nu au avut niciodată o relație foarte strânsă, vedeta trecând printr-o perioadă delicată în copilărie și adolescență din cauza părintelui său, Andreea Raicu a dezvăluit că cel mai mare regret al său este că nu a apucat să-i spună tatălui ei cel mai important lucru înainte să moară, acela că îl iubește.

„Exact azi, in urma cu 20 de ani, tata a plecat sub privirea mea. E un moment pe care nu am sa il pot sterge niciodata din memorie. Au trecut aproape la fel de multi ani cati am petrecut impreuna. Nu am avut poate cea mai buna relatie, dar stiu ca m-a iubit, dar nu a stiut sa mi-o arate.

Pe masura ce am crescut, m-am simtit indreptatita sa ii spun tot ce m-a deranjat, tot ce nu imi placea, cu furia pe care am tinut-o bine ferecata in interiorul meu toti anii copilariei si adolescentei in care stiam ca “nu e frumos” sa le raspunzi parintilor. Nu am ratat nicio ocazie sa ii spun ce simt.

Si intr-o zi, cea in care a plecat, am realizat ca am uitat sa ii spun ce era mai important, doar ca, atunci cand el era aici, nu puteam sa vad asta pentru ca eram prea orbita de furia care dadea pe dinafara. Am uitat sa ii spun ca il iubesc.”, au fost cuvintele emoționante pe care Andreea Raicu le-a scris pe pagina ei oficială de Facebook.