Andreea Raicu a luat o decizie surpriză. Reacția care îi va uimi pe toți fanii ei: ce vrea să facă

Andreea Raicu a luat o decizie surpriză. Aceasta se gândește tot mai serios la întemeierea unei familii și la un copil. Vedeta de televiziune, care comunică des cu urmăritorii săi de pe rețelele de socializare, a fost întrebată recent ce sfaturi i-ar da fiicei ei, dacă ar fi mamă, iar răspunsul ei i-a uimit pe toți.

Astfel, Andreea Raicu și-a surprins fanii din mediul online, declarând că își dorește să rămână însărcinată cât mai curând. I-ar plăcea să fie mamă de fată, căreia să îi dea și sfaturi.

Tot Andreea Raicu a mărturisit că dorința de a avea un copil nu este foarte veche și că în urmă cu câțiva ani nici nu lua în calcul acest lucru. Andreea Raicu a mai povestit că acum privește relațiile într-un mod cu totul diferit și își dorește să își întemeieze o familie fericită:

Andreea Raicu a împlinit recent vârsta de 44 de ani, însă are o formă fizică de invidiat. Vedeta a spus cum reușește să își mențină silueta și ce stil de viață a adoptat.

”Conform studiilor, se spune că gena bună contribuie doar în pro­porţie de 20% la un aspect fi­zic tânăr şi plăcut chiar şi la vârsta maturităţii, deși eu cred că in­fluenţa ei este cu mult mai mare. Dar, în acelaşi timp, cred că forma fizică ţine foarte mult şi de stilul de viaţă, şi când spun asta nu mă re­fer doar la ali­mentaţie.

Pe mine, cel mai mult mă ajută pregătirea men­tală, faptul că prac­tic meditaţia, că am învăţat să-mi con­ştientizez stările interioa­re, deci să-mi înţeleg nevoile şi să ţin cont de ele. În plus, am grijă să dorm pe măsura ne­ce­sităţilor organismului meu, să fac sport”, a declarat Andreea Raicu pentru Formula As.