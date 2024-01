Regizorul Cătălin Saizescu, fiul regretatului Geo Saizescu, despre povara numelui: ”A venit la pachet și cu bune și cu rele”. Câți bani câștigă din ”Păcală”, după 50 de ani? EXCLUSIV

Cătălin Saizescu a moștenit pasiunea pentru regie, de la regretatul său tată, Geo Saizescu, rămas în istoria cinematografiei românești cu seria ”Păcală”, unde, de altfel, au și bifat o colaborare. Acesta ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre noua sa premieră, ”Visul”, dar și despre câștigurile din drepturile de difuzare, înregistrate în România. Recunoaște însă că numele Saizescu nu este unul ușor de dus.

”În momentul în care am pornit la drum, cu numele acesta, pentru că oarecum nici nu aveam încotro, a venit la pachet și cu bune și cu rele. Numele Saizescu încă mai are rezonanță în societatea noastră.

Oamenii își mai amintesc de Geo Saizescu, de comediile lui, mai ales cinefilii. Am și lucrat cu tatăl meu, am colaborat cu el la ”Păcală se întoarce”, am fost producător pentru acel film”, ne-a declarat Cătălin Saizescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.