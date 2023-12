Serghei Mizil este Fane Măreț, șeful pușcăriașilor, în filmul „Visul”. Ce i s-a impus la filmări: „Am făcut un pact cu el” EXCLUSIV

Serghei Mizil a cochetat adesea cu actoria, însă în noua premieră, ”Visul”, face un rol de milioane. Regizorul filmului, Cătălin Saizescu, a povestit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre colaborarea cu explozivul Serghei Mizil, căruia i-a impus disciplină la filmările desfășurate în Penitenciarul Rahova.

Vă oferim, în exclusivitate, și câteva fotografii, cât se poate de convingătoare, de pe platourile de filmare.

Ce i-a impus Cătălin Saizescu lui Serghei Mizil la filmări

Serghei Mizil este șeful pușcăriașilor în filmul ”Visul”, care va rula în cinematografele din România din 12 decembrie 2023. ”Face un rol genial”, este de părere regizorul Cătălin Saizescu, cel care, de altfel, a și mizat pe carisma lui pentru a dubla succesul peliculei:

”Serghei a mai jucat și în filmele lui Mircea Daneliuc și în alte producții. Oricum, de data aceasta, este cel mai mare rol pe care l-a interpretat, rolul lui Fane Măreț, șeful pușcăriașilor. Am câștigat acest pariu cu mine, când l-am ales. Toți erau temători la ce ar putea să iasă, am făcut cu el și un fel de pact, o înțelegere verbală, pentru conduita de pe platoul de filmare, e foarte importantă disciplina. Și a respectat-o cu brio. A fost cel mai profesionist actor neprofesionist. Și-a luat rolul în serios, a fost impecabil. Față de personajul pe care îl știm din media, de necontrolat, a fost la polul opus”.

”Pe Serghei l-am luat cu tot cu tatuaje la pachet”

Cătălin Saizescu a dezvăluit, pentru Playtech Știri, și unde au avut loc filmările:

”S-a filmat la Penitenciarul de maximă siguranță Rahova, pentru autenticitatea decorului. Am filmat tot în decembrie, am tot așteptat să vină zăpada, nu a mai venit, a trebuit să schimbăm un pic scenariul. Serghei își arată în film și tatuajele, l-am luat cu tot cu tatuaje, la pachet, pentru acest rol. A fost de acord cu rolul din prima. A fost chimie între noi, i-a plăcut enorm scenariul. Referitor la bani, nu a pus condiții. Nu banii au primat, mai degrabă s-a bucurat că joacă!”.

Din distribuție mai fac parte artiștii: Nicodim Ungureanu, Vlad Logigan, Gloria Găitan, Georgiana Saizescu, Adrian Nartea, Florin Piersic Jr, Cosmin Natanticu. Scenariul este semnat de Gabriel Gheorghe.

”Nosfe va rămâne cu noi și prin rolul lui din acest film!”

Din distribuția producției cinematografice ”Visul”, care va rula în cinematografele din țară din 12 decembrie 2023, mai face parte și regretatul artist Nosfe, care s-a stins din viață în octombrie 2022. Cadrele sale au fost filmate în 2021, cu un an înainte de părăsi această lume. Cătălin Saizescu deplânge decesul lui prematur:

”Nosfe va rămâne cu noi și prin acest film, în care joacă rolul unui deținut talentat la muzică. Mi-a părut foarte rău de el. Era un tip deosebit, extrem de conștiincios, muncitor, n-am avut nicio problemă cu el pe platou, la filmări, el a respectat totul exemplar, muncea mult, avea multe proiecte, a fost un eveniment total nefericit”.

Cătălin Saizescu, regizor și producător de succes, cu premii internaționale

Cătălin Saizescu, fiul regretatului regizor Geo Saizescu, are un palmares bogat, în lumea cinematografiei. A mai regizat două lungmetraje, ”Scurtcircuit” (2017), distins cu Premiul Golden Goblet – Outstanding Artistic Achievement la Shanghai International Film Festival, prezentat în Selecția oficială Out of Competition la Cairo International Film Festival, și „Milionari de weekend” (2004), distins cu Premiul juriului la Festivalul de film de la Dakar, premiul UARF pentru debut în lungmetraj) și mai multe documentare și scurtmetraje.

A regizat, de asemenea, numeroase producții publicitare și videoclipuri. Din 2001, conduce casa de producție Nerv Film semnând producția mai multor lungmetraje, documentare, scurtmetraje, teatru tv, teatru radiofonic si producție de emisiuni tv si publicitate.

Serghei Mizil nu se află la debut, în cinematografie. Iată în câte producții a mai jucat!

Serghei Mizil, cel care îl interpretează în filmul ”Visul” pe Fane Măreț, nu se află la primul său rol. El a debutat în actorie în 2008, în filmul „Marilena” (regia Mircea Daneliuc), apoi a mai fost distribuit în ”Cele ce plutesc” (2009), regia Mircea Daneliuc, în scurtmetrajele „Reguli de circulație” (2010), regia Ion Victor Andrei, și în ”Lela” (2012), regia Bobby Bărbăcioru, precum și în ”Funeralii fericite” (2013), în regia Horațiu Mălăele, și în serialul „Check-In” (2014).