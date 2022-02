Reghecampf, trecut într-un dosar găsit de Anamaria Prodan. Ce scrie în el: „Era să fac infarct“

Laurențiu Reghecampf a declarat la podcastul „Acasă la Măruță“ că a avut o relație apropiată cu mama încă actualei sale soții, Anamaria Prodan, spunând însă că nu ar fi luat bani de la răposata Ionela Prodan. În urma celor spuse de antrenor, blondina a explodat, făcând noi dezvăluiri: „Mergea săptămânal la ea să ia bani“. Ce păstra însă fosta artistă și care a fost reacția impresarei când a făcut marea descoperire, afli în rândurile de mai jos.

Anamaria Prodan îl contrazice pe Laurențiu Reghecampf cu privire la relația pe care acesta a avut-o cu Ionela Prodan. Impresara declară că mama ei îi împrumuta mereu bani ginerelui, ba chiar cu martori, nu doar „foarte rar“, așa cum a declarat antrenorul în podcastul lui Cătălin Măruță.

Bărbatul a povestit că el și fosta soacră au avut o relație foarte bună, o perioadă locuind în aceeași casă cu toții. Cu toate acestea, Reghecampf spune că regretata cântăreață de muzică populară era destul de „strânsă la pungă“, astfel că nu îl ajuta prea des cu bani.

Mai mult, spune antrenorul, deși primea bani de la Ionela Prodan, acesta îi dadea mereu sumele înapoi. Impresara ține însă să-l contrazică, spunând că Laurențiu îi cerea bani mamei sale cu regularitate.

„Laurențiu Reghecampf am văzut că nici de fosta soacră nu își aduce aminte bine, nici câți bani are, nici cum are, dar, în rest, mergea săptămânal la soacra pe care o iubea foarte tare și o considera mama lui, ca să ia bani, să trăiască.

L-a iertat de foarte multe ori, când știa cu ce nenorocite de femei umblă și îl învăța ca pe propriul copil și îi spunea: Mamă, tu nu poți să decazi, tu trebuie să crești. L-am învățat și eu, și mama mea, în fiecare secundă, cât de mândru să stea“, a spus Anamaria Prodan la „Acces direct“.