Mihai Albu, declarații incredibile despre divorțul de Iulia Albu. Cum i-a adus celebra găină la separare: „Ăla a fost motivul”

Mai sincer și deschis ca oricând, Mihai Albu a vorbit despre cele mai dificile momente din viața sa. Designerul a făcut declarații incredibile despre divorțul de Iulia Albu. Ce rol a jucat, de fapt, celebra găină în separarea lor.

Invitat recent la emisiunea În Oglindă, prezentată de Mihai Ghiță, celebrul designer și-a deschis sufletul, vorbind fără ezitări despre viața sa, despre momentele fericite, dar mai ales cele dificile.

Din dialogul celor doi nu a putut să lipsească un subiect ce a ținut primele pagini ale presei mondene, în urmă cu câțiva ani: divorțul de Iulia Albu, mama fiicei sale.

Designerul a mărturisit că rupturile au început să apară odată cu animalul bizar de companie ales de fosta sa soție: o găină. Era deranjat de modul în care partenera sa începuse să se prezinte în spațiul public.

Întrebat dacă până în momentul divorțului a simțit că această ambiție a ei era mai mare decât țelul comun de a vă fi soție, Mihai Albu a răspuns:

„Da, clar, de asta am și divorțat. Ăla a fost motivul divorțului din punctul meu de vedere. Motivul pentru care ne-am separat a fost că avea o găină, a venit cu o găină acasă, un an am stat cu ea. Mă rog, atitudinea, ieșitul în evidență, așa a fost, nu neapărat a fost o a treia persoană, certuri, pur și simplu. Mă jenau aparițil”, a spus designerul, la În Oglindă .

Un alt episod tensionat în mariajul lor a fost apariția la o gală a Premiilor Gopo:

„Eu am fost invitat la acea gală, pentru că am creat încălțămintea pentru 24 de actrițe, unele au și câștigat premiul, nu ea a fost invitată și ea…da, m-a deranjat, aveam foarte mulți prieteni, colegi actori care mi-au reproșat apariția ei, a fost stânjenitor pentru mine să dau explicații pentru ținuta și apariția ei, eu aș fi văzut..să fim la același nivel, să ne prezentăm..pe un picior de egalitate, nu așa, în sfârșit, m-a deranjat. I-am spus atunci că m-a deranjat și nu a contat pentru ea. Sunt momente pe care le-am trăit și le-am perceput eu într-un fel, pe mine acele evenimente în care recunosc că mi-a fost jenă de prieteni, de profesori, de rudele mele, la care luni de zile a trebuit să dau explicații, după o apariție de genul, neștiind ce să spun. ”Ce s-a întâmplat cu nevasta ta, de ce umblă cu o găină?”.

Te-ar putea interesa și: Cum o cheamă în realitate pe Iulia Albu. Puțini știu. Mihai Albu: „Îmi pare rău că i-am lăsat numele meu”

Cu toate astea, designerul nu regretă mariajul cu Iulia Albu, dintr-un singur motiv: fiica lor, pe care o iubește enorm și în care vede foarte multe calități.

„Bineînțeles că ar fi fost viața mea diferită, nu știu dacă în bine sau în rău. Având în vedere că avem un copil pe care îl iubesc nespus, sigur că nu regret, pentru copil, că nu ar fi fost, e un copil deștept, frumos, multe calități. Mi-ar fi plăcut să aibă mai multe calități de la mine sau familia mea, dar nu avem foarte mult timp împreună. Și bunicii fetei mele sunt destul de implicați și îmi place de ei cum o educă.

Mama a crescut-o primii trei patru ani, mama a stat cu ea, după cât s-a mai permis..acum mama nu mai e atât de prezentă activ, mama are nevoie de îngrijire. Eu am grijă de ea, stă cu mine, ea nu se mai poate întrețină, singură nu mai poate face niciun pas, are 96 de ani. S-a dedicat educației mele, fără nicio reținere până la epuizare..eu mă simt dator față de mine să o îngrijesc cât se poate de mult, nu aș concepe să o duc la azil. Mi-e greu, recunosc, dar mă descurc. E cineva cu ea cât eu nu sunt, e îngrijită, este bine.

Am o relație acum de care sunt încântat. Nu am schimbat reguli, nu mă simt vinovat în niciun fel în fostele mele relații, dar cea în care am fost și căsătorit nu mi-am cam găsit nicio parte de vină, eu nu am ce schimba. Persoana de lângă mine trebuie să îmi împărtășească valorile și să fie armonie”.