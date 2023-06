Regele Charles se ‘ascunde’ în România pentru a nu da ochii cu Harry? Prinţul va ajunge în Marea Britanie peste câteva zile

Presa din Marea Britanie vorbește despre un motiv ascuns pentru care monarhul a ales să vină acum la noi în țară. Se ascunde Regele Charles în România pentru a nu da ochii cu Harry? Fiul cel mic al monarhului va ajunge în Marea Britanie peste doar câteva zile.

Regele Charles al III-lea a ajuns vineri, 2 iunie 2023, în România, unde va petrece următoarele cinci zile. Cu toate că nu este o vizită oficială, monarhul a acceptat invitația lui Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.

Presa din Marea Britanie a punctat că în perioada în care suveranul se află în România, Prințul Harry ar urma să facă o vizită la Londra, pentru procesul în care a dat în judecată grupul Mirror Newspapers, pe care îl acuză de interceptarea ilegală a telefonului său. În aceste condiții, o întâlnire a celor doi este imposibilă.

Te-ar putea interesa și: Gafa făcută de Klaus Iohannis în timp ce se cânta imnul Regatului Unit, la Cotroceni. Momentul a fost filmat. Ce i-a spus Regele Charles în privat: ‘Sunt primul?’

Suveranul a fost primit la Palatul Cotroceni. În discursul susținut împreună cu președintele Klaus Iohannis, Regele a mărturisit că a ajuns să iubească România, cultura şi arta, patrimoniul, istoria, peisajele şi biodiversitatea țării noastre. În limba română, Charles al III-lea a spus: „Ţară de Glorii, ţară de dor!”.

„Nu pot descrie plăcerea pe care o am vizitând încă odată România, vă mulţumesc domnul preşedinte pentru cuvintele generoase şi pentru generozitatea imensă pe care aţi manifestat-o organizând această recepţie. Au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în această ţară remarcabilă şi când am venit aici am simţit o legătură profundă cu România”, a spus monarhul.