Recunoşti vedeta din imagine? Astăzi, este una dintre cele mai cunoscute femei din România. Are emisiune pe Pro TV

Recunoști vedeta din imagine? Este una dintre cele mai cunoscute femei din România, iubită de o mulțime de oameni. Anii au trecut și au schimbat-o complet pe tânăra din imagine, care acum este o femeie în toată firea, cu responsabilități și o carieră de succes.

Timpul trece și ne schimbă, indiferent cine suntem. Odată cu trecerea anilor ne schimbăm atât din punct de vedere comportamental, dar mai ales fizic. Unii dintre noi ajung de nerecunoscut, așa cum este și în cazul vedetei din imagine.

Nici nu te-ai gândi că este una dintre cele mai cunoscute femei din România. Este cunoscută pentru participarea la show-uri TV celebre, iar de curând a ajuns chiar ea la cârma uneia dintre cele mai îndrăgite emisiuni de la postul ProTV.

S-a schimbat mult în timp și a renunțat la look-ul de dinainte. În imagine era foarte tânără, deloc celebră și nici nu se gândea că va avea parte de un succes răsunător. A muncit mult pentru cariera ei și, chiar dacă a început cu pași mici, a ajuns cunoscută în toată țara.

Dacă încă nu ți-ai dat seama, îți dăm un indiciu: Love Island. Ei bine, este vorba chiar despre Alina Ceușan. Este o influenceriță celebră, care acum face furori și în lumea televiziunii.

Alina Ceușan a fost mereu o persoană deschisă, căreia i-a plăcut să vorbească despre viața ei. Are o mulțime de fani, cărora le place să știe ce mai este nou și cum decurg lucrurile pentru îndrăgita vedetă.

De patru ani, Alina Ceușan și Raul Tișa sunt căsătoriți și au un fiu pe nume Rock. Se cunosc de 12 ani și spun că de la început și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru altul. În calitate de creator de conținut și partener de viață, Alina și Raul formează o echipă solidă atât în mediul familial, cât și în cel profesional, unde le merge foarte bine.

Vezi și: Care a fost primul job al Alinei Ceușan. Cum a făcut primii bani: „Eram destul de tânără” VIDEO EXCLUSIV

De la începutul relației lor, cei doi au stabilit limitele și au discutat despre așteptările reciproce, construind astfel o relație armonioasă bazată pe înțelegere și susținere reciprocă. Vedeta a spus că niciodată nu s-a gândit să divorțeze, deși au existat zvonuri în această direcție.

„Nu am spus și nici nu mi-am spus niciodată că mă despart sau că îl părăsesc pe soțul meu. Nu am avut astfel de momente și cred că nici nu ar trebui să le ai. Dacă primele trei – patru luni din relație nu sunt lapte și miere în care trebuie să existe doar momente pentru voi doi și pentru intimitate nu te poți aștepta ca restul vieții sau restul relației să fie ok.

Noi suntem împreună de 12 ani și nu am avut niciun moment în care să mă gândesc la despărțire”, a declarat Alina Ceușan în cadrul podcastului găzduit de Damian Drăghici.