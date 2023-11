Care a fost primul job al Alinei Ceușan. Cum a făcut primii bani: „Eram destul de tânără” VIDEO EXCLUSIV

Alina Ceușan și-a adjudecat aseară la Gala TVmania premiul pentru cel mai vizibil influencer la TV. Cu această ocazie, prezentatorea emisiunii “Love Island” a spus, pentru Playtech Știri, impresiile după primul sezon al reality-show-ului filmat în Tenerife. Formatul a debutat la Pro TV, după care s-a mutat pe platforma Voyo, unde va continua cu Love Island After. Până să ajungă unul dintre cei mai buni creatori de conținut, Alina Ceușan a avut joburi sezoniere, dorindu-și din liceu devină independentă din punct de vedere financiar.

Alina Ceușan: “Așteptăm cu mare drag sezoanele următoare, castingul e deschis”

Alina Ceușan este încântată de provocarea trăită la Love Island. Formatul TV va continua cu noi sezoane, castingul fiind deschis.

Care sunt impresiile după primul sezon Love Island?

A fost foarte frumos. A fost un adevărat challenge, exact cum mă așteptam să fie. Mi-a plăcut foarte mult să lucrez la acest proiect, am avut parte de o echipă minunată care a făcut cumva ca toate lucrurile să curgă așa foarte ușor pentru mine din punctul ăsta de vedere și a fost un challenge pe care l-am îmbrățișat sută la sută. Mi-a plăcut insula, mi-a plăcut locul, mi-au plăcut oamenii, toată lumea care a fost implicată în proiect. Mi-a plăcut că am putut să fiu aproape de Rock (n.r fiul ei) , a fost perfect.

Având în vedere că a fost vorba de un reality show, ce te-a surprins?

Trebuie să fii acolo on set cu ei și să înțelegi povestea fiecăruia, să-i susții. Și asta am încercat noi la Love Island să-i susținem și să le dăm scenariul ideal în care se pot îndrăgosti. Așteptăm să vedem cum o să continue asta în afara vilei Love Island, pentru că urmează Love Island After pe voyo, acest show care urmărește viețile lor dincolo de ce s-a întâmplat în Tenerife. M-au surprins concurenții, cât de mult au reușit să se deschidă în astea 6 săptămâni. M-a surprins toată producția, ce înseamnă, cât de mulți oameni sunt implicați în astfel de producții. M-am bucurat foarte tare că am putut să aducem un produs care să arate internațional și suntem micuți, la primul sezon momentan, dar așteptăm cu mare drag sezoanele următoare, castingul e deschis, așa că ne apucăm de treabă.

Alina Ceușan: “M-am desprins destul de repede de tot ceea ce au însemnat finanțele familiei”

La ce vârstă ai devenit independentă financiar?

Cred că ultimii bani de la ai mei, i-am luat în timpul facultății, deși aveam deja un salariu de prin clasa a IX-a. Tot timpul munceam, cel puțin pe timp de vară și mi-a plăcut independența asta și mi-a prins bine. După care mi-am văzut de parcurs și lucrurile s-au întâmplat de la sine. Cred că undeva prin 2012 am făcut primii bani din blog foarte strâns legat de activitatea mea din online. M-am desprins destul de repede de tot ceea ce au însemnat finanțele familiei. Cred că acesta este un lucru bun și un exercițiu foarte bun pentru tinerii din ziua de azi să încerce măcar un job de vară sau tot timpul să aibă ceva în mișcare.

Ce joburi de vară ai avut?

Am fost asistentă TV ca să revenim unde suntem acum și să închidem cercul cum s-ar spune. Era o televiziune din Târgu Mureș, era o emisiune de vară foarte fresh, efervescentă, eram destul cde tânără și eram cu o colegă de-a mea, tot Alina o cheamă, de la agenția de modele la care eram la momentul respectiv.

Cum ai ajuns în modelling? Cine te-a sfătuit, te-a îndreptat?

Eu am 1,70 m, au fost începuturi care s-au întâmplat în orașul meu natal, în Târgu Mureș. Cred că e un vis absolut normal pentru orice fată căreia în place direcția asta de fashion, de beauty, de shootinguri, dar nu putem să vorbim de ceva serios neapărat.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu