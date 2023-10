Recunoști personajul din imagine? Toată România o știe! Prezentatoarea a divorțat după un scandal monstru, iar dacă priviți cu atnție fotografiile este imposibil să nu vă dați seama singuri despre cine este vorba.

Personajul despre care vorbim astăzi, adică pe care vă propunem să îl recunoașteți după fotografiile din copilărie este foarte cunoscut în România.

A fost căsătorită cu un bărbat la fel de celebru, un mare afacerist,cu care de multe ori a avut scandaluri foarte discutate în presă. La un moment dat, personajul din fotografiile de azi și-a acuzat soțul că a bătut-o cu pliciul.

Cei doi, după atâtea scandaluri au decis să se despartî chiar dacă îmoreună aveau doi copii. Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că fetița drguță din fotografii este nimeni alta decât Adriana Bahmuțeanu.

Despre scandalurile în care a fost implicată cu fostul soț, Adriana Bahmuțeanu recunoaște că s-a ales cu o depresie.

“Am trecut şi eu printr-un divorţ şi am văzut ce uşor te poţi lăsa dusă de valul suferinţei şi să vrei să rămâi în depresie.

Pentru cei care au citit povestea mea, ştiu că am avut o lungă perioadă de confuzie, de război personal (mă rafuiam cu mine), care ascundea, de fapt, o depresie severă în urma divorţului, fiindcă mi-a fost greu să accept şi să îmi asum un eşec.

După câţiva ani pierduţi în stări de neînţeles, mi-am regăsit pacea interioară şi am ales să ies din conflict şi să scap de emoţiile negative. Mi-am dat seama că nu merită pur si simplu să pierd timp şi energie ca să demonstrez doar că am dreptate. La urma urmei, într-o relaţie eşuată fiecare are partea lui de resposabilitate”, a spus Adrian Bahmuțeanu.