Vedeta din România de care românii au uitat. A ajuns să picteze icoane: “Stau și 12 ore în picioare” (exclusiv)

Gabi Szilagi, cândva un fotomodel de top, și-a schimbat viața radical. Vedeta pictează icoane și fresce și declară că pentru pasiunea sa stă și 12 ore în picioare.

Szilagi s-a retras din lumina reflectoarelor în urmă cu mulți ani. Aceasta a absolvit Liceul ”Tonitza” și Facultatea de Psihologie experimentală, iar în prezent este studentă la ”Artă Sacră”, Facultatea de Teologie din București, unde îl are coleg pe actorul Silviu Biriș. În paralel, este și asistent medical pe ambulanță.

În timpul liber, aceasta pictează icoane și fresce, iar cele mai recente lucrări au fost apreciate de admiratori și lăudate de profesori, inclusiv de colegii de facultate.

Fostul model nu se plânge de munca pe care o prestează în domeniul medical, deși recunoaște că acum, în pandemie, este cu mare risc. Aceasta a devoalat că a fost infectată cu COVID-19 anul trecut, a rămas fără miros, dar este recunoscătoare că a avut doar o formă ușoară a bolii.

„Sunt asistentă medicală pe Ambulanță, mergem și la cazuri de COVID-19, în acele combinezoane, în care stăm și câte 12 ore. Ca să ajungem la toaletă cerem voie, nu stăm cu pamperși. Dezinfectez tot, chei, telefonul. Am fost și eu bolnavă, anul trecut, dar am avut noroc de o formă mai ușoară, m-am baricadat în casă, iar prietenii mi-au adus la ușă mâncare și cele necesare. Iar câinele mă ajuta și el, în felul lui.

Pentru că rămăsesem fără miros, găteam doar din ce voia el să mănânce, el nu servește nimic stricat. Cât am stat izolată am gătit, am citit, am pictat, am participat la cursurile online, nu am avut timp să mă plictisesc”, a mai povestit ea.