Recunoști fetița din imagine? Acum e cea mai cunoscută vedetă din România

Fetița din imagine este astăzi recunoscută ca fiind una din cele mai puternice reprezentante ale sexului frumos de pe meleaguri mioritice. A făcut aproape de toate, iar astăzi este o frumoasă doamnă dorită și admirată de mulți. Dar, apropos, recunoști fetița din imagine? Dacă nu, citește mai departe și află cine este.

O zi de decembrie a anului 1972, familia avea să se bucure de venirea pe lume a unei fetițe sănătoase și plină de viață. De altfel, așa a fost și este cunoscută de toți cei care i-au fost aproape în toți acești 50 de viață.

Se năștea în București, iar școala avea să o facă la celebrul liceu ”Zoia Kosmodemianskaia”, la secția filologie, ulterior absolvind cursurile Facultății de Drept.

După terminarea facultăți intră în presa scrisă, semnând articole pentru publicația ”Ciao!”, la începutul anilor 90, iar mai apoi devine prima femeie cooptată în cadrul unei emisiuni strict sportive, ”Procesul etapei”, difuzata câțiva ani buni la PRO TV, ulterior având colaborări și cu celelalte posturi, Antena 1, Tele 7abc.

În acești ani îl cunoaște pe primul ei soț, cu care avea să se căsătorească în 1998, dar divorțaeză 9 ani mai târziu, având deja două fete din această căsătorie, vedeta spunând atunci:

”Eram divorţată, nu ştia nimeni, nici mama, numai eu şi soţul meu şi am vorbit amândoi ce e mai bine pentru fete? Să le aducem în România (n.r. erau stabiliţi în SUA), la şcoala americană şi să începem o afacere în România, pentru că nimeni nu voia să stea fără copii.

Noi am stat în aceeaşi casă, Tibi Dumitrescu e sufletul meu şi cel mai bun prieten pe care îl am. Am stat aşa împreună, am pus lucrurile la punct şi am zis că nimeni de pe acest Pământ nu trebuie să afle că am divorţat, nici măcar copiii.”