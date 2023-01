Recunoşti fetiţa simpatică din imagine? Astăzi este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare din România

Fetița din imagine este una din cele mai apreciate prezentatoare TV. Deși se află de ani buni pe micile ecrane, aceasta a decis încă de la începutul carierei să fie discretă și să își păstreze viața personală departe de ochii curioșilor. Din acest motiv, foarte puțini din fanii ei știu detalii din planul sentimental sau din copilăria pe care a avut-o. Cu siguranță nu știai nici tu cum arăta când era mică!

Fetița din imaginea de mai jos este una din cele mai apreciate moderatoare TV. Aceasta a devenit cunoscută lumii întregi datorită tatălui său care este un nume greu din istoria fotbalului autohton. Mai exact, este vorba despre Natalia Mateuț, fiica lui Dorin Mateuț, fost câștigător al Ghetei de Aur.

Numele a ajutat-o foarte mult, dar cu siguranță fanii ei au văzut și munca pe care a depus-o tânăra pentru a se putea bucura de reușitele adunate până acum. Tânăra s-a născut la București în data de 17 decembrie 1990.

Aceasta are o înălțime de 1.70 și o greutate de 53 de kilograme. De asemenea, este cunoscut despre ea că este o foarte bună vorbitoare de limba spaniolă și a absolvit cursurile Liceului Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes.

„Cea mai mare realizare a mea este că de la 20 de ani, am 31, lucrez în televiziune. Am avut și am continuitate. Am terminat jurnalismul, de mică mi-am propus să fac asta, o fac cu mare drag și mă bucur că pot să fac zilnic ceea ce mi-am dorit de mică și încerc să devin din ce în ce mai bună”, a declarat prezentatoarea, pentru click.ro.

Moderatoarea a fost curtată ani buni de cei mai râvniți bărbați, dar iată că cel care a reușit acum să îi cucerească inima este Dj Mahony.

Aceștia s-au cunoscut în pandemie, iar de atunci formează un cuplu discret și frumos. Artistul o răsfață pe partenera sa cu cadouri scumpe și vacanțe în destinații deosebite pe care ea le împărtășește publicului pe rețelele de socializare.

,Cu Răzvan, treaba merge foarte bine, ne-am mutat împreună, avem o relație relaxată care merge de la sine. Sigur că mai avem momente în care ne certăm, momente de gelozie, dar cred că așa este normal.

După 1 an jumate pot să spun că este ok, am învățat să nu fac și din relația asta una toxică. Am învățat că nimeni nu se schimbă și că trebuie să-l accept pe Răzvan așa cum e, știu ce am luat, știu cum e”, a povestit Natalia Mateuț în urmă cu ceva timp.