Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai frumoase femei din România, sigur nu îţi dai seama

Fetița din imagine a reușit să ajungă cunoscută în România, iar mai apoi a găsit rețeta succesului și departe de meleaguri. Puțini din fanii ei știau cum arăta aceasta în copilărie. Cu toate astea, unii și-au dat seama că este vorba despre un model celebrul după ce au văzut trăsăturile inconfundabile ale sale. Ochii au fost cei care au dat-o imediat de gol. Iată cine este în poză! Nu te-ai fi așteptat la asta.

Fetița din imagine a ajuns un model internațional. Aceasta a profitat foarte puțin de notorietatea din România, iar mai apoi a început să își creioneze o nouă viață departe de meleaguri. Iată că modelul a găsit rețeta succesului, iar acum este un personaj cunoscut peste tot în lume.

Mai exact, este vorba despre Catrinel Menghia. Actrița s-a născut la Iași, acolo unde a trăit până la vârsta de 15 ani. Ea a practicat atletismul și a început să lucreze ca model chiar din adolescență, ulterior hotărând să se mute la București.

Cea din urmă a mărturisit că a avut o copilărie frumoasă, dar sportul ocupa primul loc până să fie descoperită de un agent. Starul a mai subliniat că se distra ca orice copil și profita de libertatea oferită de acele vremuri.

„Am avut o copilărie foarte faină. Am crescut fără televizor și până la vârsta de 15 ani, când am fost oprită de acel agent , eu trăiam cu ideea că revistele de modă de la noi sunt de fapt traduse după cele din străinătate.

Puțini din fanii ei știu, dar aceasta provine dintr-o familie de atleți. Mai exact, mama sa a avut același antrenor ca Nadia Comăneci, iar tatăl modelului a fost campionul României la 400 de metri garduri.

,,Am avut o copilărie superbă, părinţii m-au lăsat să fiu foarte liberă. Libertatea asta am avut-o şi datorită sportului, pentru că eu m-am născut într-o familie de atelţi. Ai mei şi-au dorit întotdeauna să fac mai multe decât au făcut ei. Mama a avut acelaşi antrenor ca Nadia Comăneci, iar tata a fost campionul României la 400 de metri garduri.

Probabil că ei visau să ajung campioană pe plan mondial, nu doar naţional (râde). Am început cu gimnastica, iar apoi am ajuns în zona de atletism. Eram bună la sport. Am trei medalii la juniori. Eram tot timpul în cantonamente, deci, într-un fel, eram singură”, a susținut aceasta, pentru adevărul.ro