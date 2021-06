Lucian Obreja, medicul care a descoperit-o pe Catrinel Menghia, în mijlocul unui scandal cu fonduri europene. Este implicat și controversatul afacerist, Lucian Zlate

Lucian Obreja, stomatologul din Suceava care a descoperit-o pe Catrinel Menghia, model internațional de top acum, are probleme cu Fiscul. Aceștia au verificat modul în care se deduce TVA într-un proiect finanțat cu ajutorul fondurilor europene.

Lucian Obreja este medic stomatolog, însă a încercat să se extindă în mai multe zone. Acesta a accesat fonduri europene pentru a înființa un „departament de cercetare metode inovative de tratare a afecțiunilor aparatului neuro-locomotor”. Valoarea totală a proiectului a fost de 6,7 milioane de euro.

Contractul a fost semnat în anul 2018 între societatea Modeling Company SRL, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Cercetării și Inovării. Activitatea societății International Modeling Company a fost fost verificată de către inspectorii fiscali imediat după semnarea contractului de finanțare.

Pentru a putea implementa proiectul, Lucian Obreja a închiriat un spațiu de 1.500 de metri pătrați de la familia Zlate. Proiectul a fost verificat de către inspectorii fiscali din cadrul DGRFP Iași în 2020. Aceștia au ajuns la concluzia că în cadrul proiectul s-ar fi realizat tranzacții fictive.

Pe 21.08.2018, firma lui Lucian Obreja încheie un contract în valoare de 30,7 milioane de lei cu societatea Topvas SRL, pentru furnizarea echipamentelor ce urmau a fi folosite pentru cercetare. La nici un an distanță, firma a fost preluată de Vasile Zlate. Inspectorii fiscali au descoperit că, prin intermediul Topvas SRL, circuitul financiar ar fi dubios. Din acest motiv au fost sesizați procurorii.

Lucian Obreja a fost nemulțumit de concluziile raportului de inspecție fiscală, așa că a contestat raportul la Tribunalul Iași. Cu toate acestea, magistrații au respins cererea. Dosarul urmează să fie analizat în urma recursului de la Curtea de Apel Iași.

Reporterii „BZI” au luat legătura cu Lucian Obreja. Acesta a declarat că nu el face obiectul sesizărilor penale. De asemenea, a lăsat de înțeles că nu se mai află în relații bune cu familia Zlate, cei care i-au închiriat spațiul.

„Eu am avut recent control de la Ministerul Fondurilor Europene. Au dat ok, nu este nicio problemă. Anul trecut, cei de la Fisc nu au verificat dacă am echipamentele în fizic. Ele existau la punctul de lucru al societății de pe Calea Chișinăului. Nu știu de ce au făcut asta. Au spus că vor relua controlul. Domnul Zlate trebuia să finalizeze amenajarea spațiului. Trebuie terminată recepția, depind de asta. Acum, proiectul nici nu îmi permite să mă mut. I-am spus că îi plătesc chirie din momentul în care se face recepția. Nu mi-au terminat lucrarea nici acum. Problema este că eu nu am fost verificat în fizic. Vă asigur că echipamentele sunt acolo”, a precizat dr. Lucian Obreja.