Recunoşti fetiţa din imagine? Azi e una dintre cele mai îndrăgite actriţe din România

Fetița din imagine este o vedetă cunoscută și extrem de iubită azi. Toți tinerii au crescut cu serialul celebru în care a jucat în urmă cu câțiva ani. Cu siguranță puțini și-au dat seama cine este. Fanii adevărați au recunoscut totuși imediat zâmbetul deosebit și ochii care sunt inconfundabili. Aceasta are acum 26 de ani și o carieră impresionantă în televiziune. De asemenea, ea se bucură și de comunități uriașe pe rețelele de socializare.

Fanii vedetelor așteaptă nerăbdători din ce în ce mai multe detalii din viața acestora din vremurile în care ei nu făceau parte din lumea publică. Iată că uneori artiștii de la noi mai împărtășesc astfel de amintiri cu cei care îi urmăresc în mediul online.

Cristina Ciobănașu a oferit internauților câteva fotografii din copilărie. În una din ele apare cu un microfon în mână, îmbrăcată fiind în costum popular, semn că folclorul era una din pasiunile sale la acea vreme.

Amintim că fata a ajuns pe micile ecrane în anul 2008, atunci când Alex Velea accepta provocarea de la ,,Dansez pentru tine” pentru a câștiga premiul cel mare pentru familia micuței. Artistul participa în show alături de Cristina Stoicescu. Cei doi au format un cuplu pe ringul de dans pentru a-i oferit fetei și familiei sale un trai mai bun.

Viața Cristinei Ciobănașu avea să se schimbe complet din acel moment. Ea a fost remarcată de Ruxandra Ion, care i-a devenit mamă adoptivă, ulterior a jucat în aproape toate serialele românești și a cochetat chiar și cu muzica.

Blondina a mărturisit că se regăsește cu drag cu Alex Velea și își amintește de clipele frumoase din perioada ,,Dansez pentru tine”.

Celebra actriță nu a dus lipsă de lecții grele de la viață. Cu toate astea, ea a continuat să spere că soarele o să iasă din nou pe strada sa și a luptat pentru visul ei.

,,Uitându-mă în urmă, nu le-aș mai putea numi greutăți. Am avut foarte mult noroc, dar am și muncit ca să ajung cea care sunt astăzi. Nu a fost un drum ușor. Au fost foarte multe momente în care am clacat, în care simțeam că nu mai fac față. Î

nsă, am reușit să mă ridic de fiecare dată, ajutată de gândul că trebuie să vină și perioade mai bune, că trebuie să răsară din nou soarele pe strada mea”, a spus ea pentru sursa citată.