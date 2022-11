Recunoşti fetiţa din imagine? Astăzi este una dintre cele mai frumoase cântăreţe de la noi, are mare succes

Copila cu părul blond, privirea blândă și ochii mari, verzi, din imaginea de mai sus este, astăzi, una dintre cele mai reputate și apreciate artiste din industria muzicală românească. Are 40 de ani, o carieră înfloritoare, este cântăreață, femeie de afaceri, antreprenoare, a cochetat și cu filmografia și a fost jurată într-o emisiune de talente. Ghicești despre cine este vorba?

Lora a visat dintotdeauna că, într-o zi, va ajunge o mare artistă. Visul ei de a cânta pe marile scene s-a îndeplinit, prin determinare, ambiție, profesionalism și multă muncă.

Cântăreață, actriță, femeie de afaceri de succes, vedetă de televiziune și suflet sensibil, acestea ar fi cele mai importante atribute care o descriu pe faimoasa solistă.

Recent, au apărut în presa online o serie de fotografii de-ale marilor artiști din România, de pe vremea când erau doar niște copii de câțiva ani. După cum se poate observa în imaginea de mai sus, timpul a fost extrem de blând cu Lora.

Privind atent, putem observa ochii verzi și sinceri care nu au trădat-o niciodată pe artistă. Internauții au înroșit butonul de LIKE și i-au trimis mii de comentarii pozitive Lorei, complimentându-i trăsăturile din copilărie.

De 8 ani de zile, Lora trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de partenerul ei, Ionuț Ghenu. Artista a mărturisit, de mai multe ori, că a încercat să programeze nunta, însă mereu au intervenit anumite probleme care au amânat fericitul eveniment.

Recent, însă, Lora și-a surprins fanii, atunci când s-a fotografiat probând câteva rochii de mireasă, ceea ce i-a pus pe gânduri pe internauți.

Oare Lora și Ghenu vor păși, în curând, împreună în fața altarului? Rămâne de văzut, însă nu ar fi nicio surpriză, având în vedere faptul că solista a spus că nu evită înfăptuirea unei cununii.

„Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa.

Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă.

Nu suntem atât de disperați să arătăm ceva lumii, adică dacă se întâmplă să se lege lucrurile așa cum ne dorim e și mai bine, dar vezi, nu știi ce se mai întâmplă cu lumea asta.”, a declarat Lora, potrivit Spynews.