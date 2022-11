Lora se pregăteşte de nuntă? Unde s-a filmat cântăreaţa: „Eşti atât de frumoasă”

Fanii fostei jurate de la emisiunea ,,Next Star” au rămas fără cuvinte. Apariția recentă a Lorei i-a pus pe mulți pe gânduri, iar cei mai mulți internauți au crezut că se pregătește din nou de nuntă. Cântăreața a postat o serie de imagini în rochie de mireasă. Ea formează un cuplu cu Ionuț Ghenu de aproape opt ani de zile, așa că cei mai mulți din fanii artistei așteaptă din ce în ce mai mult ziua cea mare în care să o vadă la altar. Unde s-a filmat acum solista și ce le-a arătat românilor?

Lora este una din cele mai iubite cântărețe de la noi. Aceasta se mândrește cu o carieră impecabilă, dar și cu o relație deosebită de iubire alături de partenerul care îi este alături de nu mai puțin de opt ani.

Fanii artistei așteaptă și momentul în care aceasta să îmbrace rochia de mireasă, mai cu seamă că solista a mărturisit în repetate rânduri că nu evită o căsătorie.

Așteptările internauților ar putea ajunge la final pentru că vedeta s-a filmat recent într-un magazin cu rochii de mireasă. Blondina radia de fericire atunci când a pus mâna pe rochia care i-a făcut cu ochiul.

Amintim că Lora și Ionuț Ghenu au fost pregătiți pentru marele eveniment, dar pandemia i-a făcut să își schimbe planurile. Vedeta și iubitul ei au fost astfel nevoiți să își anuleze nunta din cauza coronavirusului.

Cântăreața i-a făcut pe urmăritorii ei din mediul online să creadă recent că ziua cea mare urmează cu pași repezi. „Dragă, strălucești! Ești atât de frumoasă. Te iubesc foarte mult!”, „Nu se poate! Radiezi de fericire!”, au fost câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat aceștia la postarea vedetei.

„Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa.

Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă. Nu suntem atât de disperați să arătăm ceva lumii, adică dacă se întâmplă să se lege lucrurile așa cum ne dorim e și mai bine, dar vezi, nu știi ce se mai întâmplă cu lumea asta.”, a declarat Lora de curând, pentru SpyNews.ro.