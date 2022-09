Recunoşti fetiţa din imagine? Astăzi e una dintre cele mai cunoscute femei din România. Controversele nu o ocolesc!

Recunoşti fetiţa din imagine? Este una dintre cele mai cunoscute femei din România. Admirată de unii, contestată de alții, controversele nu o ocolesc! Deși acum se bucură de notorietate și de independență financiară, lipsurile nu au ocolit-o în copilărie, așa cum avea să dezvăluie cu ceva timp în urmă!

Fetița din imagine este azi o femeie care ține în mod constant primele pagini ale tabloidelor. Relațiile sale amoroase, transformările fizice, toate au fost în permanență analizate și au stârnit controverse. Este vorba despre nimeni alta decât Bianca Drăgușanu, o prezență nelipsită din showbiz-ul actual. Deși acum are parte de un trai de lux, vedeta și-a amintit și de copilăria plină de lipsuri, petrecută în orașul său natal, Petroșani.

„În copilărie, am simţit aceste lipsuri pe care le simt şi ei. În prima parte a copilăriei mele am fost săracă. Nu aveam casă şi locuiam într-o singură cameră, în incinta Stadionului Jiul Petroşani, cu tatăl meu. Mâncam ceea ce el îmi gătea pe reşou…

Ea și sora ei au fost crescute mai mult de tatăl lor, după ce părinții s-au despărțit, în anul 1995.

Bianca Drăgușanu este acum independentă financiar, se bucură de un trai de lux și spune că își susține financiar întreaga familie. Recent, vedeta i-a organizat fiicei sale, Natalia Sofia, o petrecere aniversară cu 60 de invitați, pentru care a cheltuit nu mai puțin de 6.000 de euro.

De la petrecere a lipsit însă tatăl fiicei ei, Victor Slav, însă a mărturisit că lucrurile între ei sunt cât se poate de „OK„.

„Și el i-a organizat o petrecere azi și probabil ieri s-a ocupat cu organizarea petrecerii. A fost invitat, doar că știu că mama lui are niște probleme de sănătate… nu vreau să justific faptul că n-a fost ieri.

Noi discutăm, suntem în regulă, e ok, nu e ca și cum s-a întâmplat ceva anormal. Și anul trecut noi am fost la Paris, eu cu fiica mea, sora și nepotul meu, am făcut acolo o mare petrecere, am fost la Disneyland, apoi ea a mai avut o petrecere organizată de mama mea, acasă, după care Victor a luat-o și a mai avut și o altă petrecere.

Ea are ziua de naștere ca-n povești, trei zile și trei nopți”, a mai spus Bianca Drăgușanu.