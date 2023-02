Anamaria Prodan are un nou iubit. L-a dat uitării pe Reghecampf, prima reacție a impresarei FOTO

Anamaria Prodan a înflorit după divorțul de Laurențiu Reghecampf. Celebra impresară de fotbal s-a afișat alături de noul ei partener de viață, un bărbat alături de care pare să-și fi găsit liniștea și fericirea. Primele declarații ale vedetei referitoare la jumătatea sa.

Anamaria Prodan l-a uitat definitiv pe Laurențiu Reghecampf. După un divorț presărat cu scandaluri care au ținut caldă prima pagină a publicațiilor mondene din România, agentul FIFA și-a regăsit liniștea în brațele unui nou partener de viață.

Vedeta radiază mai mult ca oricând și mărturisește că este extrem de fericită alături de bărbatul care-i pune un zâmbet pe chip, în fiecare zi. De Valentines Day, Anamaria Prodan a luat decizia de a-și face publică relația pe rețelele sociale, acolo unde a postat o fotografie alături de iubitul ei.

Desigur, precaută din fire, așa cum o știm dintotdeauna, fosta soție a lui Reghe a protejat identitatea noului bărbat din viața ei, însă după zâmbetul ei fanii au realizat că este o femeie împlinită și fericită.

„Despre viața mea personală de acum înainte din ce în ce mai puțin spre niciodată. Am trăit 50 de ani pe prima pagină a ziarelor, am inventat și ridicat în lumea mea bărbați, le-am dat valoare și i-am pus lângă mine și pe ei pe prima pagină! Am terminat rău și eu si copiii mei.

Restul de încă 50 de ani pe care sper să-i apuc am să-i trăiesc altfel. Fericită lângă un bărbat puternic din naștere pe care nu îl car eu în spate și nu îi dau eu valoare. Îmi dă el mie.

Deci am sa trăiesc în liniște, frumos. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine în toți acești ani.”, a declarat impresara Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Spynews.