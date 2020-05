Recordul mondial deținut de România. Este recunoscut oficial. Românul care îl deține

Un român a devenit cel mai bătrân bărbat din lume! Recordul a fost recunoscut de celebra Carte a Recordurilor, după ce britanicul Bob Weighton a decedat la vârsta de 112 ani.

Un român a devenit cel mai în vârstă bărbat din lume

Românul Dumitru Comănescu are vârsta de 111 ani și 7 luni și a devenit cel mai în vârstă bărbat de pe planetă. S-a născut pe 8 noiembrie 1908, în Provița de Jos, județul Prahova. El a fost de profesie inginer agronom și trăiește în acest moment în București. A trecut prin ambele războaie mondiale, dar s-a bucurat și la Marea Unire, cât și la Revoluția din 89.

„În primul război mondial aveam 6 ani la începere, nu îmi aduc aminte prea mult. Noi eram la ţară şi eram mai departe de marile fronturi. În 1918 însă, îmi aduc aminte de Marea Unire, când toţi oamenii au sărbătorit şi toată lumea cânta imnul.

”Îmi aduc aminte de Marea Unire”

În al doilea război mondial, eu fiind inginer agronom, am fost mobilizat pe loc, în spatele frontului pentru a contribui la pâinea ţării. Într-adevăr, am trăit cu toate acestea multe evenimente violente şi am fost martori la atât de multe pierderi umane încât acum apreciez altfel ceea ce avem“, își aduce aminte recordmanul român.

„Dragii mei, am primit cu emoție vestea cea mare, dar, în primul rând aș vrea să transmit condoleanțe familiei fostului lider mondial, Robert Weighton. Mă simt onorat și binecuvântat să fiu acum, oficial, cel mai vârstnic bărbat din lume și să reprezint România la cel mai inalt nivel! Este incredibil!”, a declarat Dumitru Comănescu Centrului pentru Seniori al Municipiului București.

„Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine, care m-au ajutat și susținut de-a lungul anilor, familiei, prietenilor și apropiaților. Dar mai ales, pentru tot, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că El a ales să fiu astăzi aici, pe primul loc în clasamentul celor mai în vârstă bărbați din lume.

Vă multumesc pentru urări și gândurile frumoase, vă doresc multă sănătate și sper ca dumneavoastră să mă depășiți!”, a adăugat Comănescu. Bărbatul a declarat că secretul longevității sale a fost dragostea familiei, a soției, fiilor și nepoților.