Reacție superbă despre Simona Halep. O rivală a româncei a spus marele adevăr

Simona Halep și-a uimit încă o dată fanii. Una dintre rivalele sportivei românce și-a spus părerea sinceră despre ocupanta locului 2 în clasamentul WTA. Cei care i-au urmărit evoluția se bucură că cele cu care joacă i-au văzut caracterul și puterea adevărată a contănțencei.

Elina Svitolina a vorbit despre șansele pe care le are Simona Halep de a câștiga Roland Garros în 2020. Rivala româncei a recunoscut în cadrul unei emisiuni în care a fost invitată alături de iubitul ei, tenismenul Gael Monfils, că Halep e favorita competiției. Când tenismenul și-a dat și el cu părerea asupra acesteia, Svitolina nu și-a mai căutat cuvintele și a spus sincer că românca: „Nu știe cum să mai piardă!” Svitolina a adăugat și câștigurile precedente, mai cu seamă surpriza de la Roma, concluzionând astfel că pandemia i-a făcut un bine, revenind cu forțe proaspete în teren. Ulterior, a argumentat de ce o vede favorită în top la Roland Garros. Unul din motive este pentru că reușita de la Roma îi oferă o liniște și o stare mentală bună, care este numai în beneficiul ei în viitorul joc datorită încrederii pe care a dobândit-o în ea. Amintim că Simona Halep este prezentă în turul 2 de la Roland Garros, iar în cursul zilei de miercuri va juca împotriva Irinei Begu. Campiona noastră are deja o finală câștigată în 2018 și alte două pierdute. Fanii așteaptă cu sufletul la gură să adauge pe lista ei și victoria de anul acesta.

„A câștigat la Dubai, apoi s-a impus la Praga și acum la Roma. Putem să vedem că e într-o formă buna. Și-a câștigat cu ușurință meciurile de la Roma și acest lucru o ajută, îi dă o stare mentală bună, are altă încredere. Este o jucătoare foarte solidă și trebuie să fii pregătit foarte bine fizic că să o învingi” Elina Svitolina (Sursa: emisiunea Catch Up)

Irina Begu urmează să joace contra Simonei Halep în cursul zilei de miercuri în turul doi de la Roland Garros. Tenismena se află pe locul 73 în ierarhia WTA și se așteaptă la un meci infernal contra oponentei pe care a întâlnit-o și luna trecută la Praga. Halep și Begu s-au mai întâlnit de 7 ori, iar până acum toate disputele au fost câștigate de constănțeancă.

