Simona Halep, cutremur cu părinții Stere și Tania. Ce se întâmplă, de fapt: totul a pornit de la Toni Iuruc

Simona Halep are probleme mari. Părinții ei nu sunt de acord cu relația cu Toni Iuruc. Acesta este mai mare cu mulți ani ca sportiva și a mai fost și însurat, iar o astfel de căsătorie este un lucru neobișnuit printre aromâni, etnie din care provine celebra sportivă.

Simona Halep, supărată cu părinții ei, Stere și Tania. Cearta a pornit de la Toni Iuruc

Simona Halep ar fi vrut să se mărite în acest an cu Toni Iuruc. Faptul că Simona Halep nu s-a putut căsători în acest an din cazuza epidemiei de coronavirus le convine de minune părinților sportivei, care cred că aceasta mai are o șansă să scape din brațele omului de afaceri.

Chiar dacă a câștigat turneul de la Roma și acum Simona Halep este la un pas să redevină numărul 1 mondial, dacă va câștiga turneul de la Roland Garros, sportiva nu are motive de bucurie. Simona Halep are probleme în viața personală. Simona Halep trăiește o poveste de iubire cu Toni Iuruc, un om de afaceri cu 12 ani mai mare ca ea, însă părinții sportivei, Stere și Tania, nu sunt așa de încântați de cel ce vrea să le devină ginere.

Unde s-au cunoscut Simona Halep și Toni Iuruc

Cei doi s-au cunoscut într-un club și a fost dragoste la prima vedere, scrie ziare.com. Toni Iuruc este văr cu patronii lanțului de cluburi și restaurante Fratelli, acoilo unde el și Simona Halep au făcut cunoștință. Potrivit surselor, Simona Halep si iubitul său fac planuri de căsătorie, însă părinții tenismenei nu sunt încântați de relația fiicei lor.

Motivul este acela Toni Iuruc este mult mai mare ca vârstă decat fiica lor și faptul ca a mai fost căsătorit le dă de gândit. În cultura și tradiția aromană, o astfel de căsătorie este neobișnuită.

Ce bani încasează Toni Iuruc în fiecare lună

Toni Iuruc este un un om de afaceri. El deține un complex rezidențial în Pipera, de unde încasează lunar peste 20.000 de euro din chirii.

De acord cu această relație nu este de acord nici omul de televiziune Radu Banciu, care l-a făcut cu ou și cu oțet pe Toni Iuruc, respectiv pe sportiva care o relație cu acesta, nedemnă de ea. Și omul de televiziune, ca și părinții Simonei Halep, crede că aceasta își putea găsi o partidă mai bună.

Radu Banciu, atac la adresa Simonei Halep din cauza lui Toni Iuruc

„O văd pe Simona Halep la brațul lui Toni Iuruc… Ce ghinion am avut și aici! Ca neam mă refer. De ce nu a putut fata asta să fie iubita lui Gael Monfils? Ca este îndrăgostit până peste urechi de Elina Svitolina, mai nasoală ca Simona Halep.

Iat-o, strălucitoare în brațele unui nimeni! Hai să fim serioși. Toni Iuruc… Nu te poate chema Simona Iuruc! Rimează cu ciuruc! Sau ce? În locul ei, după ce aș fi dat de gologani și de toate arenele lumii, aș fi fugit în lume. Mă lua unul, Monfils sau Tsonga, și mă ducea ca Tarzan pe Jane în junglă. Și înapoi nu mă mai întorceam. O să spuneți că la ei e cu tradiție… Lasă-mă cu tradiția! Am ajuns să joc la Roland Garros și Wimbledon, să câștig turnee de Grand Slam și eu stau cu Ciuruc? Ce tradiții sunt astea, bă?” a declarat Radu Banciu la B1 TV.