Reacție emoționantă a lui Ovidiu Hațegan după ce a revenit la centru. Declarații cu lacrimi în ochi

Ovidiu Hațegan a trecut printr-un moment greu în martie 2022, atunci când a suferit un infarct și a fost operat la Tmișoara. De atunci, nu a mai arbitrat niciun meci la centru. Până la partida din Superligă, dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați. După meci a vorbit, cu lacrimi în ochi, despre episodul care i-a marcat viața.

Ovidiu Hațegan (43 ani) a fost cotat drept cel mai bun arbitru român în ultimii ani, cu multre meciuri imtenaționale conduse la centru. Însă, în martie 2022 el a suferit un infarct și a fost operat de urgență la Timișoara.

Ovidiu Hațegan era de așteptat să revină pe teren la începutul anului 2023, dar nu a fost delegat decât în camera VAR. Până la partida dintre Universitatea Craiova și Oțelul Galați, terminată 0-0, pe care Ovidiu Hațegan a condus-o după o pauză de 509 zile. Deși arbitrilor le este interzis să dea declarații la finalul meciurilor, Ovidiu Hațegan a vorbit cu presa despre momentul greu din viața sa.

”Au fost luni dificile, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să trec peste ce a fost. Dumnezeu mi-a dat un semn, probabil, să fac o mică pauză. Am stat mai mult alături de familie, a fost o perioadă frumoasă, până la urmă, m-am bucurat de alte lucruri pe care le-am pierdut în acești ani în care am călătorit foarte mult”, a declarat Ovidiu Hațegan.