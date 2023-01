Ovidiu Hațegan, gata să revină pe gazon, după infarctul de acum 10 luni. „Fiecare zi este un bonus pentru mine”

Ovidiu Hațegan își dorește foarte tare să revină pe gazon și să conducă meciuri de fotbal. A susținut primele teste fizice ale anului și totul este în regulă. Acum zece luni se gândea la retragere, după un infarct care i-a pus viața în pericol.

Ovidiu Hațegan este tot mai decis să arbitreze meciuri de fotbal. A susținut primele teste fizice ale anului și este înscris pe lista FIFA pentru anul 2023. Speră ca în luna martie să fie pe teren. În anul 2022, chiar în luna martie, a suferit un infarct.

„După ce am trecut prin ce am trecut, îmi doresc să fiu sănătos. Ăsta e scopul principal și vreau să mă bucur de fiecare moment pe care îl trăiesc. A fost o perioadă altfel, să spun, pentru că am avut vacanță cum nu am avut toată viața, forțată, dar mi-a prins și bine, am stat mult mai mult cu familia, m-am bucurat de alte lucruri pe care le-am pierdut în acești ani în care am călătorit foarte mult.

În momentul de față, sunt foarte bine. Testele medicale sunt chiar peste așteptările mele și ale medicilor, dar o iau încetișor. De asta am și venit astăzi, am dat doar o parte din teste, am vrut din nou să fiu alături de colegi, un sentiment extrem de plăcut. Chiar de dimineață, înainte să vin, mi-am luat ghetele pe care nu le-am mai încălțat de nouă luni și ceva. E prima dată de când am avut ultimul meci. M-am bucurat, sincer”, a declarat arbitrul român.