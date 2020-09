Reacția uluitoare a Gabrielei Firea când a văzut rezultatul votului pentru alegerile locale. Ce a declarat

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, și candidatul la un nou mandat de primar, votat la ora 7.00. A ieșit din secția devot optimistă și cu speranța că românii vor vota pentru continuitate.

Până la această oră, conform datelor statistice, 640.000 de bucureșteni au votat, prezența a depășit 35%. Procentul din acest an este peste prezența totală de la alegerile locale din 2016, când a fost de 33,23%. Astăzi, 27 septembrie, a fost o zi grea pentru Gabriela Firea. În urma sondajelor de opinie, venea pe locul doi, după Nicușor Dan. Cu toate astea a ieșit optimistă din secția de votare, declarând că:

COnform datelor intermiare, Nicușor Dan a învins-o pe Gabriela Firea, actualul Primar General al Capitalei. Aceasta a avut o delcarație prin intemediul paginii sale de facebook:

”Membrii comisilor preiau unrnele in care se află voturilor celor care au fost la vot. Spre dimineata vom sti exact care este rezutlatrul real al alegerilor. Pe la 4-5 dimineata erau inumarate 80% din voturi, iar la ora 8 era anuntat reezultatul real și final. Nu inseamna ca aveam in această seară invinși și învingători. Le transmit colegilor sa fie atenți cum numără voturile pentru ca asta îneamnă democrația. Declarația o voi face mâine legat de rezultatul votului. Proprii mei copii care intrau pe youtube sau prietenii mei găseau tot felul de filmulete negative la adresa mea care nu au nicio legatura cu realitatea. Cu ce am facut eu ca parlamentar sau ca primar. Nu m-am ocupat cu asa ceva, ca si contracandidatii mei. Eu m-am axat pe prezentarea situatiei in care am preluat Bucurestiul acum 4 ani, ce am reusit sa rezolv. Care sunt proiectele noi si ce ar trebui sa facem de-acum in colo. În această luna de campanie nu am vorbit de faptul ca nu avem centură, că se oprește apa caldă și asta pentru că Guvernul nu a vrut să rezolve problema. Și astfel s-a dat vina tot pe mine pentru acest lucru.”, a declarat Gabriela Firea, după alegerile locale de astăzi.