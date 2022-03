Emil Rengle, prima apariție TV după eliminarea de la Survivor 2022. L-a șocat pe Cătălin Măruță: ‘I-am bârfit, am jucat o strategie’

Plecarea lui Emil Rengle a creat adevărate controverse printre fanii emisiunii Survivor România 2022. Întors înapoi în țară, celebrul dansator a fost invitat în emisiunea La Măruță, pentru a explica de ce a primit acuzații atât de dure din cauza colegilor săi. Cum a „jucat o strategie” fostul Faimos.

Emil Rengle a devenit cel mai fierbinte subiect pentru fanii emisiunii Survivor România 2022. După ce a câștigat antipatia coechipierilor săi din echipa Faimoșilor și a fost criticat de către fanii competiției din Republica Dominicană, dansatorul a dat cărțile pe față și a vorbit despre strategia pe care a aplicat-o în concurs.

Elena tot ce a spus nu mi-a zis pe față. Dimpotriva, înafară de o singură cearta asumată și deschisă, eu mereu i-am zis ce aveam de spus. Nu pot fi acuzat că am spus pe la spatele lor ce le-am zis și pe față.”, a spus Emil Rengle la PRO TV.

„Asta a fost primul lucru pe care l-am citit, că ce bine ca am scăpat de șarpele din echipă. E important să subliniez că în 2018 am fost iubit de public, când am câștigat Românii au Talent. Apoi, a fost o categorizare a omului perfect, care e despre iubire.

Emil Rengle a recunoscut că și-a făcut o strategie pentru a rezista cât mai mult în concurs. Colegii săi din tribul Faimoșilor l-au acuzat de faptul că ar fi o persoană bârfitoare și îmbârligătoare.

Cu toate acestea, dansatorul a specificat faptul că a acceptat provocarea de a participa la Survivor România 2022 pentru a se bucura de competiție, fără să fie nevoit să demonstreze ceva cuiva. De asemenea, Rengle a recunoscut că i-a bârfit pe Faimoși.

„Am jucat o strategie. Pentru mine, Survivor e un joc. Îmi asum tot ce am zis si am zis, chiar dacă par îmbârligături. E o experienta care mă învață să mă descopăr. Am riscat să deschid subiecte incomode care pe unii i-au deranjat.

Cred 100% că sunt multi oameni neasumati în echipa Faimoșilor. Eu îi bârfeam și la testimonial, și față în față. N-am intrat în Survivor pentru a demonstra altora ceva, ci eu imi trăiesc viața ca să cresc.

Toată lumea a vorbit despre CRBL când era în exil, doar că eu am fost singurul care si-a asumat în fața lui CRBL. Am căzut în capcană. Sunt atacat pentru că am intrat într-o zonă mai adâncă.”, a declarat dansatorul la PRO TV.