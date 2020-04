Reacția polițiștilor, după scandalul din Rahova. ”Nu ați înțeles? Atunci traducem!”

Fie că au fost oficiale sau nu, declarațiile polițiștilor au invadat internetul, după incidentele de la Săcele și din București, unde s-au dat adevărate lupte de stradă, în ultimele zile. Polițiștii au fost acuzați de unii că nu au reacționat suficient de hotărât, iar alții au susținut că oamenii legii au fost prea violenți.

Reacția polițiștilor, după scandalul din Rahova

Imaginile foarte violente de la o răfuială pe o uliță din Săcele au făcut înconjurul internetului. Zeci de oameni s-au bătut cu bâte și lopeți, chiar dacă polițiștii se aflau la fața locului. Un alt caz violent a avut loc în București, în cartierul Rahova, unde oamenii legii au fost nevoiți să intervină într-un scandal care a degenerat.

Pe pagina de Facebook Polițiști 2.0 a apărut un mesaj care vorbește despre intervențiile polițiștilor din ultimele zile, despre acuzațiile care le sunt aduse oamenilor legii, dar și despre dotările Poliției Române.

”Dragi concetăţeni,

Ştim că sunteţi mulţi nemulţumiţi cu privire la cum decurg intervenţiile în situaţiile urâte care s-au iscat în seara Învierii şi în prima zi de Paşte. Ştim că sunt mulţi convinşi 100% că ar fi fost mult mai buni dacă ar fi fost ei acolo, cu autoritatea în mână. Şi cu fierul de 45 de ani. La fel de mulţi sunt şi cei care găsesc pur şi simplu oportun să critice agresiv, în gol, fără să pună în balanţă toate datele problemei.

S-a dovedit în nenumărate rânduri, mai ales în raport cu poliţia, noi, ca societate, nu suntem de invidiat pe partea cu consecvenţa. Oscilăm. În general, varianta neaplicată de poliţie este cea care ar fi fost mai bună. Dacă poliţiştii se apucau să ciuruiască picioare la Săcele, pe lângă că nu putem şti care ar fi fost reacţia celorlalţi (nu are nimeni 100 de cartuşe), în mod cert „trăgătorii” ar fi fost răstigniţi mediatic. Pentru că întotdeauna o situaţie extremă generează o serie de interese în exploatarea cărora presa are misiuni dintre cele mai de c..at.

Pricepeţi, oameni buni, efectiv nu ştii cum reacţionezi în situaţia în care zeci de persoane se atacă reciproc, aleargă, urlă, flutură tot felul de obiecte virulent. Bineînţeles că vor fi unii dintre voi care vor spune să nu ne mai plângem, că de asta suntem poliţişti, nu să filmăm sau să alergăm după bătrâne care vând panseluţe ori pătrunjel. Descărcaţi-vă, e ok. În plus, orice om care are un pic de creier, în mod cert ştie că există structuri pregătite special pentru astfel de situaţii speciale, structuri care au şi denumiri speciale.

Mesaj special al polițiștilor pentru bombardieri

Pagina poliţiştilor updataţi, așa cum îi este descrierea, continuă mai apoi cu un mesaj pentru…bombardieri! ”Hei bombardieri,

Ştim că se zbate sângele în voi şi că e greu să staţi ţapeni în casele voastre.

Ştim că orgoliile prosteşti sunt mari şi că e mai cu talent s-o ardeţi pe revoltă.

Şi ca să nu creadă bombardierii care rupeau tot dacă erau ei poliţişti că-i uităm, vă salutăm şi pe voi, vă ştim, sunteţi pe brand aşa, respect.

Ce? Nu înţelegeţi?

Bine, scuze, tradukem.

norok tot e bn potolitiva singele statz acas k e virus nu e pakaleala avetz ancredere s va traeasca familea stim k stetz haladitz da lasatz sabea jos respekt”, au scris polițiștii pe pagina de Facebook care nu este afiliată niciunei instituții publice.

Mesajul este unul asemănător chiar și pe pagina oficială a Sindicatului Europol, care păstrează cam același limbaj. ”Politisti atacați în cartierul Rahova din București Sărbători Pascale cu focuri de armă, haos și răfuieli în cartierul Rahova din București. Polițiști atacați de clanuri de etnie rromă. Polițiștii din linia întâi „își petrec” sărbătorile sub imperiul terorii unor contribuabili europeni care au drepturi”, este mesajul însoțit de imagini din timpul intervenției.

Șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu, a vorbit la Digi 24 despre incidentele violente din ultimele zile și despre regulamentul de care ține cont polițistul, înainte de a scoate arma din toc. ”Este la latitudinea polițistului când poate folosi arma din dotare. El e singurul care își dă seama dacă viața lui este pusă în pericol și ia măsurile necesare. În imaginile apărute pe Internet nu se vede decât o parte a acțiunii, dar ei văd în ansamblu. Faptul că nu avem răniți grav este un lucru bun și s-a acționat cum trebuie. În prezent, situația este sub control. Obiectivul nostru este acela de a fi alături de oameni, în această perioadă grea pentru ei, cât și pentru noi”, a spus Seful Poliției Române.