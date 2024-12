Reacția pe care au avut-o doi italieni când au văzut cât costă mâncarea în România. S-au uitat de trei ori în meniu când au mers la restaurant

Prețurile de la terasele și restaurantele românești îi uimesc chiar și pe străini. Turiștii care vizitează țara noastră se arată adesea uimiți de costurile mâncărurilor și ale băuturilor, care sunt chiar mai ridicate decât în unele țări europene.

Un cuplu de italieni a vizitat recent România, pentru prima dată. Dincolo de obiectivele turistice din București, care i-au impresionat plăcut, cei doi au remarcat un lucru de care mulți conaționali se plâng: prețurile ridicate la mâncare.

Cei doi au testat preparate autentice românești, precum mici, sarmale și papanași, iar gustul lor i-a impresionat. Ce le-a lăsat însă un gust amar au fost prețurile din meniu, după cum au spus chiar ei. S-au uitat de mai multe ori, pentru a se asigura că sunt cifrele corecte și au precizat că în Italia se poate mânca bine cu bani mai puțini.

„Bucureștiul este impresionant, nu ne așteptam să arate atât de bine și să fie atât de dezvoltat. Ce ne-a uimit este însă faptul că preturile sunt la fel de mari că în Italia, uneori chiar mai mari. La restaurantele la care am mers să mâncam, preturile chiar ni s-au părut uneori exagerate. Am analizat cu atenție meniurile. Ne-am uitat chiar de trei ori pe toate preturile pentru că nu ne venea să credem. În Italia plătim mai puțin. Cu toate acestea mâncarea a fost una foarte gustoasă, am mâncat mici, sarmale și papanași”, au spus italienii.