Reacția neașteptată a lui Gică Hagi după victoria cu FCSB. Farul Constanța, echipa antrenată de „Rege” a obținut o victorie neașteptată, dar meritată, duminică, pe Arena Națională, în fața vicecampioanei. Dobrogenii s-au impus cu 2-0 și au mari șanse de a prinde play-off-ul Ligii 1. Gică Hagi a fost surprins de evoluția formației patronată de Gigi Becali, de le care se aștepta la mai mult.

Reacția neașteptată a lui Gică Hagi după victoria cu FCSB. Antrenorul-patron de la Farul a trecut prin stări diametral opuse în ultimele etape din campionat. După victoria cu 8-2 de la Clinceni, „Regele” se declara mulțumit de elevii săi, dar era conștient că meciul contra celor de la FC Argeș va fi o adevărată finală pentru play-off.

Gică Hagi a fost, în schimb, profund nemulțumit după înfrângerea de pe teren propriu chiar în fața rivalei FC Argeș. Tehnicianul de 57 de ani și-a criticat dur jucătorii, iar calificarea în play-off părea aproape compromisă, după ce avansul față de argeșeni se micșorase la doar un punct. În plus, Farul avea un program ceva mai dificil decât piteștenii în ultimele 3 etape ale sezonului regular.

Gică Hagi a avut parte de două surprize plăcute, duminică. Prima a venit chiar de la Pitești, unde FC Argeș a reușit doar o remiză albă contra celor de la Voluntari. Cea de-a doua i-a fost adusă de propria echipă, care s-a impus în deplasare în fața FCSB-ului, scor 2-0, prin golurile marcate de Jefte, minutul 42 și Ghiță, minutul 59.

Gică Hagi a apreciat jocul elevilor săi, la finalul partidei, dar a recunoscut că se aștepta ca FCSB să marcheze.

„E o victorie muncită, tactic am stat bine. Am știut să ne apărăm, azi am intrat pe teren cu gândul să facem presing bine, apoi să avem posesia.

Știam că FCSB poate să joace fotbal, era important cum dejucam tranziția lor. Nu credeam că ei nu o să marcheze. Asta le-am spus băieților, că trebuie să marcăm neapărat pentru a avea o șansă.

E o victorie mare, mai ales că ne-au lipsit și câțiva jucători azi. Băieții au încercat să dea cât au putut. Le-am spus că în meciurile mari trebuie să faci bine ambele faze. Azi și atacanții s-au apărat, au alergat, au făcut și faza defensivă, și din acest motiv am fost puternici. De ce n-a mai revenit FCSB după pauză? E meritul nostru”, a declarat Hagi la final, citat de gsp.ro.