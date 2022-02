Gică Hagi, încântat după „masacrul” de la Clinceni. Joi, într-un meci restanță, Farul a umilit-o pe Academica Clinceni, chiar pe terenul acesteia.. Echipa dobrogeană s-a impus cu un neverosimil 8-2, după o partidă fără istoric. Gică Hagi ar fi vrut inițial ca echipa sa să câștige întâlnirea „la masa verde”, deoarece amânarea meciului programat inițail pentru 30 ianuarie, a fost cauzată de focarul de covid-19 de le formația ilfoveană.

Gică Hagi, încântat după „masacrul” de la Clinceni. Partida dintre Farul Constanța și codașa Ligii 1 era programată inițial pe 30 ianuarie. Dar ea a fost amânată la momentul respectiv din cauza numărului mare de cazuri de COVID-19 din cadrul echipei ilfovene. Gică Hagi n-a fost mulțumit cu situația creată și a cerut pedepsirea codașei Ligii 1 prin pierderea meciului la „masa verde”, dar și retragerea licenței.

Gică Hagi n-a primit satisfacție de la Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal. Aceasta a analizat plângerea clubului constănțean și a decis să o sancționeze pe Academica Clinceni doar cu o amendă în valoare de 10.000 de lei, a scris Playsport. Totuși, cererea de retragere a licenței a fost respinsă de Comisia de Disciplină. Dar, pentru Hagi, toată amânarea a fost spre bine.

Gică Hagi a avut parte de meciul campionatului din partea elevilor săi. Joi seară, Farul a „executat-o” pe Academica Clinceni cu scorul de 8-2, chiar pe terenul acesteia. „Regele” s-a declarat mulțumit de prestația echipei, dar a precizat că „mai sunt lucruri de crescut”.

„Am făcut ce trebuie, am fost serioși și am făcut un meci bun. Jucăm din ce în ce mai bine, sunt mulțumit că ne-am impus și în seara asta principiile. Mai sunt și lucruri de crescut, dar per total am fost foarte serioși, am tratat bine meciul și normal că au venit rezultatul și golurile.

Asta le cer, 90 de minute trebuie să avem aceeași mentalitate, să ne facem jocul nostru, să ne impunem. Încercăm să formăm o mentalitate bună, sunt fericit pentru ei, dar ne așteaptă un meci foarte greu etapa viitoare”, a declarat Gheorghe Hagi la flash-interviul de după meci.