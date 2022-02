Gică Hagi a izbucnit după meciul de ieri. Antrenorul-patron al celor de la Farul Constanța a asistat, luni, la înfrângerea pe teren propriu a echipei sale în fața unei rivale la calificarea în play-off-ul Ligii 1. Constanțenii au fost învinși cu 1-0 prin golul marcat de Latovlevici în minutul 89. Gică Hagi, care acum cîteva zile era încântat de jocul elevilor săi, nu i-a iertat de această dată, criticându-i dur.

Gică Hagi a izbucnit după meciul de ieri. Vinerea trecută, „Regele” era mulțumit pe deplin de elevii săi, după ce Farul a surclasat în deplasare Academica Clinceni, scor 8-2.

„Am făcut ce trebuie, am fost serioși și am făcut un meci bun. Jucăm din ce în ce mai bine, sunt mulțumit că ne-am impus și în seara asta principiile. Mai sunt și lucruri de crescut, dar per total am fost foarte serioși, am tratat bine meciul și normal că au venit rezultatul și golurile.

Asta le cer, 90 de minute trebuie să avem aceeași mentalitate, să ne facem jocul nostru, să ne impunem. Încercăm să formăm o mentalitate bună, sunt fericit pentru ei, dar ne așteaptă un meci foarte greu etapa viitoare”, a declarat Gheorghe Hagi la flash-interviul de după meci.