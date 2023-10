Reacția lui Rică Răducanu, după ce Dănuț Lupu a fost condamnat la 7 luni de închisoare: ”Dacă face pârnaie, se îmbogătește cineva de pe urma lui?”

Rică Răducanu, gloria echipei de fotbal Rapid, îl compătimește sincer pe fostul internațional Dănuț Lupu, condamnat la 7 luni de închisoare, cu executare, după ce a condus mașina fără permis: ”Păcat de el, e băiat bun!”, ne-a declarat Rică, exclusiv pentru Playtech Știri. Citește mai departe și vezi care este reacția lui Rică Răducanu la situație, de fapt.

Fostul fotbalist Dănuț Lupu, coordonator al secției de fotbal în cadrul CS Dinamo, a primit sentința finală.c

Citește despre: Lovitură pentru Dănuț Lupu. Fostul fotbalist a fost condamnat la închisoare cu executare

Conform informațiilor de ultimă oră, acesta a fost condamnat la șapte luni și zece zile de închisoare cu executare, după ce a condus mașina fără permis auto. El trebuie să se predea la Penitenciarul Rahova, potrivit ProSport.

Dănuț Lupu a menționat, într-un interviu, că a fost nevoit să conducă fără permis pentru a ajunge, de urgență, la spital, din cauza unor probleme de sănătate:

”Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate.

Am sunat la taxi și la Uber, dar nu am găsit. Am fost nevoit să fac asta, când am văzut că nu vine. Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”.