Probleme mari pentru Rică Răducanu! Fostul mare fotbalist a plecat de pe litoral și s-a dus de urgență acasă: “Suntem la pământ” EXCLUSIV

Fostul mare portar al naționalei de fotbal nu se mai află pe litoral, la terasa familiei din Neptun. Rică Răducanu a plecat de urgență acasă din cauza unor probleme familiale. În exclusivitate pentru Playtech Știri, fostul sportiv ne-a oferit mai multe detalii și ne-a spus cât de gravă este situația.

Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, Rică Răducanu ne-a oferit declarații despre situația în care se află.

Fostul mare portar a fost nevoit să părăsească litoralul pentru a rezolva problemele familiale.

Mai mult decât atât, acesta precizează că în această perioadă, situația financiară nu este una bună, căci nu are niciun fel de ajutor.

Am venit acasă pentru problema asta pe care am întâmpinat-o, dar să văd dacă mă întorc vineri. Sunt băieții pe acolo, nu am închis terasa.”, ne-a declarat Rică Răducanu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

“Nu mai sunt pe litoral. Sunt acasă. Nu mai sunt pe litoral pentru că am probleme. Am probleme de familie. Ce să facem? Umblăm… Lumea ne-a uitat! Asta e, așa se întâmplă!

Recent, Rică Răducanu a făcut o vizită la doctor pentru un tratament, având trimitere de la medicul de familie. Fostul mare portar a fost șocat când a aflat că spitalul nu mai are fonduri, astfel trebuie să își plătească consultația.

“Am mers la tratament, am venit la doctor cu trimiterea de la medicul de familie și mi s-a spus că nu merge, că nu au fonduri și trebuie să plătesc cu bani. Am plătit toată viața…

În exclusivitate pentru Playtech Știri, fostul mare portar al naționalei de fotbal, ne-a spus ce simte atunci când este recunoscut de lume.

“Am înveselit publicul cum am putut sau așa am gândit eu când am jucat,să distrez oamenii, am vrut să fac lumea să râdă, să mai uite de supărări, dar acum nu mai am ce să fac.

Sunt recunoscut peste tot unde mă duc, lumea vrea să facă poze, vin copiii și cer poze, dar ,probabil, ei nici nu știu cine sunt, poate părinții le spun.

Asta este, ce să facem… Trece timpul!”, ne-a mai spus Rică Răducanu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.