Dănuț Lupu, devăluire cutremurătoare. De ce a vrut să-și pună capăt zilelor în perioada lui de glorie

Dănuț Lupu a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști care au jucat cu naționala României la Campionatul Mondial de Fotbal din anul 1990. Transferul în Grecia, la Panathinaikos, ar fi trebuit să fie trambulina spre echipe din campionate puternice. Doar că la Atena a făcut o boacănă și a intrat în depresie și chiar a luat pastile, cu gândul să se sinucidă.

Dănuț Lupu a fost transferat în anul 1990 de echipa Panathinaikos. Chiar celebrul Vardis Vardinogiannis a insistat pentru această afacere. Internaționalul român a fost primit excelent și a devenit om de bază, doar că ceea ce trebuia să fie o aventură frumoasă s-a transformat într-un coșmar. A fost arestat pentru că i-a dat un pumn conducătorului clubului. Varianta oficialilor grupării din Atena a fost că fotbalistul ar fi furat bani din biroul președintelui.

„M-a chemat la el în birou și de acolo m-au arestat. Omul avea o putere extraordinară la vremea aia, cel puțin în perioada 1990 – 1996. Făcea ce voia el în Grecia, chiar numai ce voia el făcea. Acolo era o lege atunci, nu aveai voie să stai mai mult de două săptămâni în arest. Eu am stat vreo lună și jumătate. Eu am fost arestat din cauza faptului că am dat în el. I-am dat un pumn”, a declarat Dănuț Lupu la as.ro.

A fost momentul în care Dănul Lupu a clacat și și-a pus în gând să se sinucidă. A luat mai multe pastile, convins că în acest fel viața lui se va termina.

„Trei zile nu am știut de mine. Eu, dacă am fost vinovat de-a lungul vieții mele, am tăcut din gură, dar dacă știam că nu am nicio vină… Am fost dus la spital. Nu știu ce a fost în mintea mea. (n.r. dacă a vrut să se sinucidă) Da. Trebuia să stau arestat acolo că a vrut el? Orice ar spune lumea, eu am fost arestat din cauza faptului că am dat în el”, a spus Lupu, în cadrul podcastului Tare de tot.