Reacția lui Nea Mărin despre „pumnul” pe care i l-a dat Danielei Crudu. „A fost ani de zile în emisiune” EXCLUSIV

Reacția lui Nea Mărin despre „pumnul” pe care i l-a dat Danielei Crudu. Nea Mărin se declară șocat de informația apărută, potrivit căreia i-ar fi dat un pumn în față Danielei Crudu, la filmările emisiunii sale. Vedeta TV a spus în exclusivitate pentru Playtech.ro că nu a lovit niciodată o femeie și că plecarea sa din Antenă nu are legătură cu acest lucru. Mai mult, Nea Mărin a adăugat că majoritatea femeilor din jurul său au operații estetice și nu are nimic împotriva acestora.

Daniela Crudu nu a mai apărut în nicio emisiune a Antenei 1 de la începutul acestui an. Dispariția sa de pe micile ecrane ar avea legătură, potrivit unor informații, cu Nea Mărin. Mai precis, acesta i-ar fi dat un pumn în față, după ce s-a luat de operațiile sale estetice. În replică, bruneta ar fi trântit cu geanta în masă. De atunci, vedeta a reziliat orice contract cu trustul respectiv.

Contactat pe marginea acestui subiect, Nea Mărin a declarat că decizia luată de Daniela Crudu, de a-și vedea de treburile sale, altele decât televiziunea, nu are nicio legătură cu un astfel de incident ce ar fi avut loc în cadrul filmărilor emisiunii sale.

Mai mult, acesta ne-a mărturisit că nu a lovit niciodată un bărbat în față și, cu atât mai puțin, o femeie.

„N-am lovit în față nici măcar un bărbat. Dar mai ales o femeie! Doamne, Dumnezeule, niciodată nu am făcut asta. Copiii ăstia nu au ce face, își fac de lucru. Ea a fost ani de zile la noi la emisiune. S-a simțit foarte bine. Dar are și ea problemele ei, a plecat din țară, e treaba ei. Eu am lucruri mai importante de făcut”, a declarat Nea Mărin în exclusivitate pentru Playtech.ro.