Reacția lui Dorel Vișan, după ce a fost compătimit din cauza pensiei umilitor de mică: ”Nu mor eu de foame!” EXCLUSIV

Maestrul Dorel Vișan (86 de ani) are în palmares zeci de filme și de piese de teatru, ca protagonist. Însă, după o viață închinată scenei, s-a ales cu o pensie umilitoare. Iată ce spune vestitul actor despre promisiunea guvernanților de a crește pensiile, cu câteva sute de lei, din 2024, dar și câți bani câștigă el din drepturile de difuzare. Răspunsul artistului, în exclusivitate pentru Playtech Știri, e dulce-amar.

E greu de crezut că Dorel Vișan are o pensie de 1.400 de lei, în condițiile în care este catalogat drept unul dintre cei mai talentați actori din România. Are, însă, ce-i drept, și o indemnizație de merit, o compensație pentru activitatea sa artistică. Mândru din fire, dar și descurcăreț, căci deține o fermă, la Cluj, unde cultivă legume, Dorel Vișan ne-a vorbit despre actuala lui situație financiară:

”Nu mă interesează prea mult acest subiect, creșterea pensiei. După ce au aflat că am pensie de 1.400 de lei toate televiziunile au început să spună că mor de foame, ăștia nu-s normali! Pe fluturașul de pensie încă nu am sesizat până acum nicio modificare, niciun ban în plus, poate, de săptămâna viitoare, când vine din nou pensia. Sa nu mă plângă nimeni, că nu mor eu de foame, mă descurc, muncesc!”, susține Dorel Vișan, în exclusivitate pentru Playtech Știri.