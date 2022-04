Reacția lui CTP despre colaborarea dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou. De astăzi, fostul lider mondial îl va avea ca tehnician pe cel care o pregătește pe Serena Williams din 2012. Francezul de 51 de ani este și proprietarul Academiei de tenis ce-i poartă numele și unde românca s-a antrenat înainte de turneele din SUA, dar unde se află și la actuală. Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu a analizat noua colaborare a Simonei Halep, punctând diferențele ce există între Darren Cahill și Patrick Mouratoglou.

Reacția lui CTP despre colaborarea dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou. Lumea tenisului a primit, astăzi, o veste uriașă: jucătoarea română va fi antrenată de faimosul tehnician francez, cel care o pregătește pe Serena Williams din 2012.

Anunțul a fost făcut chiar de Mouratoglou, într-o postare pe Twitter. Halep a reacționat, la rândul său, cu un mesaj elocvent: „Sunt încântată să încep acest nou capitol. Hai să ne punem pe treabă, Patrick Mouratoglou!”.

Antrenorul francez de 51 de ania mai colaborat cu jucători și jucătoare precum Marcos Baghdatis, Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas, Julia Vakulenko, Anastasia Pavlyuchenkova și Yanina Wickmayer.

CTP, fost campion național de tenis la categoria de vârstă + 55 de ani, a declarat că se bucură pentru noua colaborare a româncei. Gazetarul a punctat, însă, și diferențele ce există între Mouratoglou și Darren Cahill, australianul care a antrenat-o vreme de aproape 6 ani.

CTP consideră că Cahill avea o abordare psihologică mult mai apropiată de ceea ce Halep are nevoie. În același timp, Patrick Mouratoglou este prezentat drept un antrenor mai distant, care se bazează mult pe analize complexe înaintea meciurilor decât pe sprijinul uman pentru jucătoare.

„Eu mă bucur că are un antrenor în acest moment. Mai mult, n-aș putea să spun în clipa de față în legătura cu viitorul colaborării celor doi. Din punctul meu de vedere, există o diferență importantă între ceea ce a însemnat Cahill și ce poate însemna Mouratoglou.

„Mouratoglou este omul computer, omul cifrelor, are cele mai complexe baze de date din circuit. El are un tablou, face grafice, construiește o imagine pe calculator a jucătoarei și, în funcție de ea, îi spune ce are de făcut. Ceea ce nu este rău, dar Simona e o jucătoare de încredere, de moral, are nevoie de la antrenor de o perspectivă, de o cale. Darren o făcea să depășească repede momentele grele, înfrângerile sau momentele critice din punctul unui meci”, a spus Cristian Tudor Popescu, la DigiSport.